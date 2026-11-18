За останні три місяці кількість квартир, доступних для оренди в Києві, зросла на 87%. Водночас аналітики не зафіксували суттєвого збільшення частки нових пропозицій на лівому березі столиці. Це не підтверджує припущення, що мешканці почали значно активніше звільняти житло саме в цій частині міста. Про це свідчать дані ЛУН Статистики за жовтень 2026 року.

У жовтні найбільша частка квартир, які вперше з'явилися на ринку оренди, припала на Дарницький район — 16,2%.

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Найбільше нових квартир для оренди у жовтні з'явилося в Дарницькому, Голосіївському та Шевченківському районах.

Де найбільше квартир виставляють в оренду

За даними ЛУН, у жовтні найбільша частка квартир, які вперше з'явилися на ринку оренди, припала на Дарницький район — 16,2%.

Друге місце посів Голосіївський район із показником 13,1%, третє — Шевченківський, на який припало 11,6% нових пропозицій.

Повний розподіл за районами має такий вигляд:

Таким чином, на три лівобережні райони — Дарницький, Дніпровський та Деснянський — у жовтні припало приблизно 32% усіх нових квартир, запропонованих для оренди у столиці.

Чи справді кияни масово виїжджають із лівого берега

Аналітики ЛУН окремо дослідили географію квартир, які вперше з'являлися на ринку протягом останніх трьох місяців.

З'ясувалося, що частка лівого берега залишається майже незмінною:

Серпень — 32%.

Вересень — 31%.

Жовтень — 32%.

Зокрема, Дарницький район протягом цього періоду стабільно забезпечував близько 15−16% нових пропозицій.

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Водночас частка Голосіївського району зросла приблизно з 12% у серпні до 13,1% у жовтні, а Шевченківського скоротилася з 13% до 11,6%.

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна пояснила, що за умови помітно активнішого звільнення квартир на лівому березі його частка серед нових пропозицій мала б зрости.

Однак дослідження не зафіксувало такого зростання. Співвідношення між районами залишилося майже таким самим, як у серпні.

Отже, наявні дані не підтверджують припущення про різке збільшення кількості квартир, які звільняють саме на лівому березі Києва.

Водночас статистика оренди сама по собі не дозволяє визначити, скільки людей виїхали зі столиці: на кількість оголошень впливають також строки пошуку орендарів та інші чинники.

Чому вільних квартир стало майже вдвічі більше

За підрахунками ЛУН, загальна кількість доступних для оренди квартир у Києві за три місяці збільшилася на 87%.

Найбільше зростання припало на вересень, коли пропозиція збільшилася на 49% порівняно з попереднім місяцем.

У жовтні кількість вільних квартир зросла ще на 12%.

Таким чином, пропозиція на ринку продовжує збільшуватися, однак темпи її приросту помітно сповільнилися — приблизно вчетверо порівняно з вереснем.

За оцінкою ЛУН, загальний фонд квартир, які використовуються або можуть використовуватися для оренди в Києві, становить щонайменше 313 тисяч об'єктів.

На початку серпня доступними для оренди були 2,5% цього фонду. За наступні три місяці показник зріс ще на 2,2 відсоткового пункту — приблизно до 4,7%.

Однак збільшення кількості доступних квартир не означає, що всі ці помешкання щойно звільнили попередні орендарі.

Частина об'єктів могла перебувати на ринку протягом тривалого часу, залишаючись без нових мешканців.

Скільки нових квартир з'являється на ринку

Для точнішої оцінки ЛУН також проаналізував лише квартири, які вперше виходили на ринок протягом кожного місяця.

Динаміка виявилася іншою:

У серпні кількість нових квартир зросла на 18,4% порівняно з липнем.

У вересні — на 25,3%.

У жовтні — лише на 6,9%.

Отже, нові квартири продовжують надходити на ринок, але темпи збільшення їхньої кількості вже значно нижчі, ніж на початку осені.

При цьому аналітики враховували кожну квартиру лише один раз, незалежно від того, скільки оголошень про її оренду було створено.

Такий підхід дозволяє відокремити появу нових об'єктів від загального накопичення пропозицій.

Що відбувається з орендою в інших містах

ЛУН також порівняв динаміку квартир, які хоча б раз протягом місяця пропонувалися в оренду, в інших українських містах.

У вересні Київ демонстрував зростання на 19,7%, тоді як у багатьох містах західної України пропозиція скорочувалася.

Зокрема, в Ужгороді кількість таких квартир зменшилася на 31%, у Луцьку — на 27,4%, в Івано-Франківську — на 26,6%, у Львові — на 8,3%.

Однак у жовтні ситуація змінилася: зростання кількості представлених на ринку квартир зафіксували майже в усіх досліджених обласних центрах.

Найбільший приріст спостерігався в Тернополі — 55,7%, Вінниці — 50,9%, Луцьку — 31,3% та Миколаєві — 31,2%.

У Києві показник зріс на 21%, в Одесі — на 13,7%, у Харкові — на 16,9%, у Дніпрі — на 15,1%.

Єдиним містом серед досліджених, де у жовтні кількість представлених в оренді квартир скоротилася, став Львів — на 4,3%.

Таким чином, збільшення пропозиції орендного житла восени спостерігається не лише у столиці, а й у більшості великих міст України.

У ЛУН наголошують, що для підтвердження стійкої тенденції потрібне спостереження за ринком протягом тривалішого періоду.