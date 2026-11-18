Міністерство фінансів України продовжує розробку системи автоматичної сплати податку на додану вартість (ПДВ) за міжнародні посилки вартістю до 150 євро . Роботи тривають за графіком, що дозволяє розраховувати на запуск нового механізму з 1 липня 2027 року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час форуму «Діалог влади, громадянського суспільства та бізнесу» 17 листопада, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Податок на посилки до 150 євро: Марченко розповів, коли українці почнуть платити ПДВ

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Нові правила передбачають скасування чинної ПДВ-пільги для більшості комерційних посилок вартістю до 150 євро. Податок за ставкою 20% автоматично включатиметься у вартість замовлення на міжнародних маркетплейсах.

Коли запровадять податок на посилки

За словами Марченка, головним завданням зараз є не ухвалення законодавства, а створення технічної системи, яка забезпечить автоматичне нарахування та сплату ПДВ.

«Технічне рішення, воно, напевно, більш складне, ніж закон прийняти, але ми активно працюємо», — зазначив міністр.

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Він наголосив, що Мінфін координує роботу з Державною податковою та Державною митною службами.

«Поки що ми рухаємося за графіком. Це система, коли у нас ПДВ буде здійснюватися автоматично на платформах. Вона рухається, і я думаю, що до 1 липня 2027 року ми маємо всі шанси все запровадити», — сказав Марченко.

Водночас 1 липня 2027 року — найраніша можлива дата початку застосування нових правил, а не безумовно гарантований день запуску.

Закони № 5025-IX та № 5026-IX передбачають, що відповідні положення почнуть діяти через 45 днів після офіційного опублікування рішення Кабміну про технічну готовність системи, але не раніше 1 липня 2027 року.

Для реалізації нових правил уряду та профільним міністерствам також необхідно ухвалити або переглянути дев'ять нормативно-правових актів.

Як українці сплачуватимуть ПДВ

Нова модель передбачає перенесення нарахування ПДВ безпосередньо на момент купівлі товару через міжнародний маркетплейс.

Платформа автоматично включатиме 20% податку до вартості товару, а зобов'язання щодо його перерахування до українського бюджету покладатиметься на оператора маркетплейсу.

Якщо платформа зареєстрована за кордоном, вона повинна призначити посередника в Україні, який відповідатиме за виконання податкових зобов'язань.

Наприклад, якщо товар коштує 100 євро без ПДВ, після запровадження нових правил його вартість з урахуванням податку становитиме 120 євро.

При цьому покупцеві не потрібно буде окремо сплачувати той самий ПДВ під час отримання посилки, якщо його вже належним чином сплачено через маркетплейс.

У Мінфіні розраховують, що такий підхід дозволить зберегти звичний процес замовлення й отримання товарів, а також спростить адміністрування податку.

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Які посилки не оподатковуватимуться

Нові правила не означають запровадження ПДВ абсолютно на всі міжнародні відправлення.

Зокрема, збережеться звільнення від оподаткування для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, які одна фізична особа безоплатно надсилає іншій для особистого чи сімейного використання.

Також передбачено збереження пільги для товарів у несупроводжуваному багажі вартістю до 150 євро, крім підакцизних товарів.

Окремі звільнення діятимуть для товарів, призначених для потреб безпеки та оборони, зокрема з можливістю повернення сплаченого ПДВ за встановленою процедурою.

Скільки грошей отримає бюджет

За оцінками Міністерства фінансів, скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок може забезпечувати близько 10 млрд грн додаткових бюджетних надходжень щороку після запуску нової системи.

Законодавство передбачає спрямування відповідних коштів до спеціального фонду державного бюджету на забезпечення потреб Збройних сил України.

Крім фіскального ефекту, влада розраховує підтримати конкуренцію між українськими продавцями та іноземними маркетплейсами.

Нині частина товарів, замовлених українцями безпосередньо з-за кордону в межах неоподатковуваного ліміту, має податкову перевагу порівняно з аналогічною продукцією, яку продають українські підприємці.

«Ви розумієте, що важливо зберегти бізнес в Україні, а не склади в Польщі», — пояснив Марченко.

Що відомо про ухвалені закони

Нагадаємо, 15 жовтня Верховна Рада ухвалила пакет законопроєктів щодо оподаткування міжнародних посилок.

Закон № 5025-IX, який розробляли як законопроєкт № 16051−1, вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування ПДВ дистанційного продажу товарів.

Закон № 5026-IX, підготовлений на основі законопроєкту № 15460, змінює правила митного оформлення таких відправлень.

Документи підписали у жовтні 2026 року, однак основні положення щодо нового порядку оподаткування ще не застосовуються.

Реформа також є частиною зобов'язань України в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом та отримання фінансової підтримки Європейського Союзу.

Відтак до технічного запуску нової системи для міжнародних посилок продовжують діяти нинішні правила оподаткування.