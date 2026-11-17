В Україні стрімко зростають обсяги кредитування. Лише за перше півріччя 2026 року українці уклали 4,2 млн договорів із мікрофінансовими організаціями на 37,5 млрд грн, а загальна заборгованість перед МФО перевищила 32,3 млрд грн.
17 листопада 2026, 9:07
Українці тонуть у боргах? Вся правда про кредити (відео)
Середній розмір мікропозики зріс майже у півтора раза, а реальні ставки за окремими кредитами можуть сягати сотень відсотків річних.
На тлі інфляції, девальваційних ризиків та зростання вартості життя попит на позики залишається високим.
- Чому українці беруть кредити навіть на повсякденні витрати?
- Скільки насправді коштують мікропозики, кредитні картки та розстрочки?
- Чому більшість банківських заощаджень зосереджена у невеликої частки вкладників?
- І чи призведе кредитний бум до зростання проблемних боргів?
Відповіді та аналіз ризиків — у новому випуску.
Джерело: Мінфін
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