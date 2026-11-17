В Україні стрімко зростають обсяги кредитування. Лише за перше півріччя 2026 року українці уклали 4,2 млн договорів із мікрофінансовими організаціями на 37,5 млрд грн, а загальна заборгованість перед МФО перевищила 32,3 млрд грн.

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Середній розмір мікропозики зріс майже у півтора раза, а реальні ставки за окремими кредитами можуть сягати сотень відсотків річних.

На тлі інфляції, девальваційних ризиків та зростання вартості життя попит на позики залишається високим.

Чому українці беруть кредити навіть на повсякденні витрати?

Скільки насправді коштують мікропозики, кредитні картки та розстрочки?

Чому більшість банківських заощаджень зосереджена у невеликої частки вкладників?

І чи призведе кредитний бум до зростання проблемних боргів?

Відповіді та аналіз ризиків — у новому випуску.