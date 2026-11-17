Банки пропонують різноманітні умови депозитів для малого і середнього бізнесу, які можливо розмістити навіть на кілька днів. Які зараз ставки за вкладами для підприємств та на що звернути увагу перед підписанням договору про розміщення коштів?

Обсяг коштів клієнтів у банках збільшився, а вартість їх залучення підвищилася здебільшого через подорожчання коштів бізнесу. Про це йдеться у нових результатах «Опитування про банківське фондування», опублікованих НБУ. В опитуванні зазначено, що у третьому кварталі 2026 року обсяг зобов’язань банків у цілому збільшився, переважно за рахунок зростання обсягів коштів домогосподарств. Надалі банки очікують збільшення обсягу коштів домогосподарств і корпорацій, а також оптового фондування. Також банки прогнозують підвищення вартості фондування і зростання ставок за депозитами бізнесу та населення.

Депозити для бізнесу залишаються одним із головних фінансових інструментів, спрямованих на збереження і примноження коштів підприємств. При цьому, в банках зазначають популярність короткострокових вкладів, які найчастіше використовують компанії.

«Часто бізнес цікавлять короткострокові депозити на термін від 30 днів до 3-х місяців, великий попит формується через швидкість протікання коштів в бізнесі на овернайти. Ідея Банк надає декілька варіантів вкладів, також є індивідуальні пропозиції залежно від строку і суми розміщення», — зауважила директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова.

За її словами, основний термін розміщення коштів на депозиті — 30 днів, також часто бізнес-клієнти використовують вклади на термін від 60 до 180 днів.

Також Ідея Банк має індивідуальні пропозиції щодо співпраці з клієнтами по нестандартних, неринкових, запитах. Все залежить від строку розміщення та обсягу розміщення депозитного вкладу. Даний розгляд стосується як нових, так і діючих клієнтів.

Щодо інших важливих депозитних умов, то сьогодні бізнес-клієнти можуть обрати вклад з виплатою відсотків щомісяця або в кінці терміну. Також банки пропонують компаніям і підприємцям депозити не лише в гривні, але і в доларах та євро.

Умови розміщення коштів у валюті на вкладі Ідея Банку «Класичний»:

Валюта: долар, євро.

Процентна ставка: від 0,5% до 1,0% річних.

Мінімальна сума: від 100$, 100Є.

Строк: від 30 до 539 днів.

Виплата відсотків — щомісяця або в кінці строку (на вибір клієнта).

Доступне поповнення депозиту (якщо така опція обрана вкладником).

Оформити депозит можна як у відділенні банку, так і дистанційно через клієнт-банк IFOBS.

Ставки за вкладами для бізнесу в гривні в середньому перебувають восени 2026 року в межах 5—16% річних, але на тривалі терміни бізнес-депозити можуть мати більш вигідні умови.

«Бачимо, що ставки на ринку зростали залежно від перегляду рівня облікової ставки НБУ. Наразі маємо пропозицію на строк від 30 до 356 днів — 15,25%, від 366 днів — 16%, а для нових клієнтів взагалі банк запустив акційну ставку на строк від 93 днів для строкових коштів — 17,37%», — зазначила директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова.

При розміщенні вкладу підприємцям важливо розуміти головну мету операції, адже деякі вклади не дозволяють поповнення, тоді як інші передбачають вільне поповнення депозитного рахунку. «В Ідея Банку є строковий депозит „Класичний з поповненням“, мінімальна сума відкриття — 1000 грн. Клієнт завжди може поповнити свій вклад дистанційно через Клієнт-Банк», — розповіла експертка Ідея Банку.

Крім того, у банках є депозитні вклади з вільним використанням розміщених підприємствами коштів. «В Ідея Банку є депозит „Лінія Плюс“, умовами якого передбачено не лише поповнення, але і вільне використання коштів. Ставка для терміну 5—181 день становить 10,50—10,75% річних залежно від суми, а на термін 182—365 днів — 10,75% річних», — пояснила директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова.

Експерти рекомендують підприємцям і компаніям при виборі депозитного вкладу орієнтуватися передусім на власне бізнес-планування, що передбачає, наприклад, тривале збереження заощаджень на рахунку з високою дохідністю. «Не бійтесь пробувати і тестувати свої можливості додаткового отримання доходу від акційних пропозицій банків, адже це дозволить отримати найвигідніші відсотки. Крім того, важливо мати кілька вкладів з різними умовами для продуманого управління грошовими потоками бізнесу», — зазначила директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова.

Нагадаємо, Ідея Банк пропонує декілька пакетів РКО бізнес-клієнтам, а пропозиція по стартовому пакету РКО для нових клієнтів банку передбачає двомісячне безкоштовне обслуговування, лояльну комісію за зняття готівки та безкоштовне відкриття рахунку.