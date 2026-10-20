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20 жовтня 2026, 14:08

Клієнти Revolut залишилися без доступу до грошей: що сталося з банком і до чого тут Google Cloud

У роботі британського цифрового банку Revolut стався масштабний технічний збій, через який користувачі в різних країнах не могли зайти у свої рахунки, розрахуватися картками та здійснити перекази. Проблеми також торкнулися зняття готівки в банкоматах, обміну валют і деяких інвестиційних сервісів. Про це пише Reuters.

У роботі британського цифрового банку Revolut стався масштабний технічний збій, через який користувачі в різних країнах не могли зайти у свої рахунки, розрахуватися картками та здійснити перекази.
Клієнти Revolut не можуть зняти свої кошти
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Користувачі скаржилися, що під час спроби відкрити застосунок бачили повідомлення про помилку й не могли отримати доступ до своїх рахунків.

У самій компанії підтвердили перебої в роботі низки сервісів і повідомили, що технічна команда працює над відновленням їхньої роботи. Revolut також запевнив, що кошти та дані клієнтів залишаються в безпеці.

Що стало причиною збою Revolut

За інформацією Reuters, перебої в роботі Revolut були пов’язані з проблемами в інфраструктурі Google Cloud у Лондоні. У цьому регіоні хмарного сервісу виникли технічні неполадки, які вплинули на роботу низки його продуктів.

Google повідомив про підвищену кількість помилок і періодичні мережеві збої в регіоні europe-west2. Інженери компанії розслідували проблему.

Перебої не обмежилися Revolut. Про окремі технічні проблеми також повідомили в німецькому підрозділі банку ING, де користувачі зіткнулися з труднощами під час входу в онлайн-банкінг і мобільний застосунок.

Водночас зв’язок між проблемами Google Cloud і збоєм Revolut описало джерело Reuters, обізнане із ситуацією. Сам Revolut у своїй заяві підтвердив технічні перебої, але не назвав конкретну причину.

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Які послуги були недоступні

Згідно зі сторінкою статусу Revolut, проблеми охопили значну кількість сервісів. Серед них:

  • вхід до облікового запису та реєстрація;

  • оплата банківськими картками;

  • перекази між рахунками та інші перекази;

  • зняття готівки в банкоматах;

  • обмін валют;

  • операції з криптовалютами;

  • окремі інвестиційні послуги;

  • доступ до деяких функцій Revolut Business для підприємців і компаній.

Перелік недоступних або частково доступних функцій відрізнявся залежно від сервісу та ринку. Тому не можна стверджувати, що кожен клієнт Revolut втратив доступ до всіх перелічених операцій.

Компанія перепросила перед користувачами за незручності та повідомила, що її інженери працюють над відновленням повноцінної роботи сервісів.

Як ми писали: Revolut отримала криптоліцензію в Гібралтарі: які нові можливості це відкриває

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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tovg2004
tovg2004
20 жовтня 2026, 14:49
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Це все свідчить, що рано переходити на цифру. Поки не буде 100% стабільності та захисту, лише тоді можна починати експерименти з переходом до повної цифровізації.
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