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5 листопада 2026, 13:25

Криптогаманці під загрозою через старі iPhone: хакери навчилися красти гроші без встановлення вірусів

Профільні криптовалютні та технологічні видання повідомляють про інциденти, пов'язані з крадіжками криптовалюти через браузер Safari з використанням експлойта DarkSword — набора інструментів для використання вразливостей операційної системи iOS.

Профільні криптовалютні та технологічні видання повідомляють про інциденти, пов'язані з крадіжками криптовалюти через браузер Safari з використанням експлойта DarkSword — набора інструментів для використання вразливостей операційної системи iOS.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк працює схема викрадення криптовалютиОдин із інцидентів стався з власницею iPhone 15, яка перебувала на відпочинку на Мальдівах.
Криптогаманці під загрозою через старі iPhone
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► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працює схема викрадення криптовалюти

Один із інцидентів стався з власницею iPhone 15, яка перебувала на відпочинку на Мальдівах. За оприлюдненою історією, жінка переглядала відео на сайті для дорослих і випадково натиснула на рекламний банер. Після цього в Safari відкрилася стороння вебсторінка.

За кілька хвилин із трьох її криптовалютних гаманців зникло загалом $16 428. Йдеться про активи в мережах Tron і TON. При цьому користувачка не встановлювала нових програм, не надавала додаткових дозволів і не підтверджувала підозрілих операцій.

Імовірно, зловмисники скористалися вразливостями iOS, які дозволяють виконувати шкідливий код безпосередньо через браузер. Такий сценарій небезпечний тим, що користувачеві не обов'язково завантажувати файл або самостійно вводити пароль від гаманця.

У жовтні дослідники також зафіксували рух 5,57 млн USDT через дев'ять транзитних криптогаманців, пов'язаних із досліджуваною інфраструктурою. Водночас цю суму не можна вважати підтвердженим обсягом викрадених коштів у межах однієї атаки: частина надходжень мала інше походження.

Чим небезпечний DarkSword

Про експлойт DarkSword у березні 2026 року повідомили фахівці Google Threat Intelligence Group, Lookout та iVerify.

За даними дослідників, він використовує ланцюжок із шести вразливостей iOS, зокрема в компонентах Safari та системному програмному забезпеченні. Це дозволяє зловмисникам обходити захисні механізми браузера й отримувати доступ до інформації на смартфоні.

Серед потенційних цілей — паролі, повідомлення, фотографії, файли та дані криптовалютних гаманців. У досліджених шкідливих модулях виявили можливість пошуку резервних фраз для відновлення гаманців у фотографіях і нотатках.

До переліку криптовалютних застосунків, які можуть бути цілями таких атак, входять Trust Wallet, MetaMask, Phantom та інші популярні сервіси.

Google також повідомляла, що DarkSword використовували різні групи зловмисників у кампаніях проти користувачів в Україні, Туреччині, Саудівській Аравії та Малайзії.

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Як захистити криптовалюту на iPhone

Головна рекомендація фахівців — оновити iOS до останньої доступної версії. Apple вже випустила виправлення для вразливостей, які використовує DarkSword. Зокрема, Google повідомляла, що всі шість виявлених уразливостей були усунені до виходу iOS 26.3.

Також власникам криптовалютних гаманців рекомендують:

  • Не переходити за підозрілими рекламними посиланнями та посиланнями з незнайомих сайтів.

  • Не зберігати seed-фрази у фотографіях, нотатках і скриншотах на смартфоні.

  • Не використовувати один пристрій для зберігання великих сум криптовалюти та повсякденного перегляду сумнівних сайтів.

  • Для значних криптовалютних заощаджень розглянути апаратний гаманець.

Якщо є підозра, що смартфон уже скомпрометований, фахівці радять створити новий гаманець на чистому, оновленому пристрої та перевести туди кошти. Стару seed-фразу в такому разі використовувати повторно не можна.

Як ми писали: Злам Binance на $6,3 млрд: хто насправді оплатить порятунок її клієнтів

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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