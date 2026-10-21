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21 жовтня 2026, 17:24

Зарплати українців у Польщі: хто отримує 6800 злотих на місяць

Українські чоловіки віком 25−34 роки, які працюють у Польщі, у 2025 році мали медіанний чистий дохід близько 6800 злотих на місяць. Для всіх працівників цієї вікової категорії показник становив приблизно 5300 злотих, тобто різниця сягала 1500 злотих. Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal із посиланням на дослідження Deloitte, проведене на замовлення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Українські чоловіки віком 25−34 роки, які працюють у Польщі, у 2025 році мали медіанний чистий дохід близько 6800 злотих на місяць.
Українські чоловіки віком 25–34 роки, які працюють у Польщі, у 2025 році мали медіанний чистий дохід близько 6800 злотих на місяць.
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Водночас загальна картина інша: майже в усіх вікових групах працівники з України заробляли приблизно стільки ж або трохи менше за поляків. Медіанна зарплата українців становила близько 85% медіанного заробітку в польській економіці.

Чому місячний дохід може бути вищим

У Gremi Personal наголошують, що вищий місячний заробіток не обов’язково означає вищу погодинну ставку.

Одним із чинників може бути кількість відпрацьованих годин. Українці частіше погоджуються на додаткові зміни, роботу у вихідні або довший робочий день, що збільшує підсумкову суму зарплати.

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Також значення має географія зайнятості. Українські працівники частіше працюють у невеликих містах та промислових регіонах, де більше вакансій у виробництві та фізичній праці. Крім того, вони можуть бути мобільнішими та легше змінювати місце роботи.

Окремим фактором для частини наймолодших працівників є польська податкова пільга для осіб до 26 років, яка дозволяє не сплачувати PIT із певних доходів у межах встановленого ліміту. Водночас ця пільга однаково поширюється і на поляків, а в групі 25−34 років стосується лише частини працівників.

Українці залишаються активними на ринку праці

За даними Національного банку Польщі, у 2025 році економічно активними були понад 90% українських мігрантів, які приїхали до країни до 2022 року, та близько 75% біженців, які прибули після початку повномасштабної війни.

Дослідження Центру досліджень міграції Варшавського університету показало, що роботу мали 83% опитаних українців. Польський економічний інститут оцінював рівень економічної активності українських мігрантів у 75−85%.

Для порівняння, серед поляків працездатного віку економічна активність у 2025 році становила 82%, а рівень зайнятості — 79,3%.

Багато українців досі працюють не за фахом

Попри високу зайнятість, проблема невідповідності роботи кваліфікації залишається.

У 2025 році 36% біженців та 25% довоєнних мігрантів з України вважали свою роботу нижчою за рівень власної кваліфікації. Елементарну працю виконували відповідно 49% і 33%.

За оцінками дослідників Варшавського університету, близько 40% українців працюють не за фахом. Дані Deloitte та UNHCR свідчать, що лише близько третини біженців із вищою освітою обіймають посади, які потребують такого рівня освіти.

Знання польської додає близько 700 злотих

Помітно впливає на заробіток і знання мови. Українські біженці, які вільно володіють польською, у середньому отримують приблизно на 700 злотих на місяць більше, ніж ті, хто знає її лише на базовому рівні.

У Gremi Personal підсумовують: питання вже не стільки в тому, чи працюють українці у Польщі, скільки в тому, на яких умовах вони працевлаштовані та наскільки повно польський ринок використовує їхню кваліфікацію й досвід.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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