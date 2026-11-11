Банки продолжат платить 50% налога на прибыль: Рада приняла закон

В среду, 11 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15262, предусматривающий продление повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2027 год. За документ проголосовали 303 народных депутата, пишет заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №15262, предусматривающий продление повышенной ставки налога на прибыль банков

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Что предусматривает закон

Банки продолжат уплачивать налог на прибыль по ставке 50% вместо базовых 25%.

Кроме того, в течение 2027 года им запретят уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых налоговых периодов.

Соответствующий ущерб не аннулируется: законопроект предусматривает возможность их учета начиная с 2028 года.

Сколько получит бюджет

По оценке главы парламентского финансового комитета Даниила Гетманцева, продолжение повышенной ставки должно обеспечить 38,5 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет в 2027 году.

Эти средства планируют направить на финансирование потребностей государства, в частности, сектора безопасности и обороны.

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Повышенный налог вводят в четвертый раз

Верховная Рада уже устанавливала 50-процентную ставку налога на прибыль банков за 2023, 2024 и 2026 годы. В 2025 году действовала ставка 25%.

Таким образом, решение по 2027 году стало четвертым случаем применения повышенного налогообложения банков.

В то же время, Ассоциация украинских банков ранее выступила против продления ставки 50%. По мнению представителей банковского сектора, дополнительная налоговая нагрузка может ограничить возможности кредитования бизнеса и инвестиций.

После подписания закона президентом и его официального обнародования предусмотренные им правила смогут вступить в силу.

Сколько зарабатывают банки после уплаты налогов

За первое полугодие 2026 года прибыль 59 украинских банков до налогообложения составила 108,57 млрд. грн. Расходы на налог на прибыль составили 54,5 млрд грн против 21,99 млрд грн за аналогичный период в прошлом году. После налогообложения банки получили 54,07 млрд грн чистой прибыли.

По данным НБУ, несмотря на рост прибыли до налогообложения, чистая прибыль банков за полгода сократилась на 32% в годовом исчислении. В то же время, чистый процентный доход вырос на 20%, а чистая процентная маржа составляла 7,8%.

За январь-август чистая прибыль банковской системы достигла 71,66 млрд грн, а рентабельность капитала на 1 сентября составила 22,09%.