Власники криптовалют, які подають електронні декларації, мають зазначати не лише назву активу, а й точну кількість токенів, дату набуття та вартість у гривнях. У Міністерстві юстиції пояснили , у яких розділах декларації відображати криптоактиви, як підтвердити історію операцій та за яких умов потрібно вказувати витрати на їх придбання.

Власники криптовалют, які подають електронні декларації, мають зазначати не лише назву активу, а й точну кількість токенів, дату набуття та вартість у гривнях. Фото: Pexels

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Як зазначити криптовалюту в електронній декларації

Криптовалюта належить до віртуальних активів, які відповідно до пункту 6 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» потрібно відображати в електронній декларації. Це стосується активів, що перебувають у власності декларанта або членів його сім'ї станом на останній день звітного періоду.

Відомості про них вносять до розділу 10 «Нематеріальні активи». Під час заповнення потрібно вибрати назву криптовалюти із запропонованого переліку. Якщо потрібного активу там немає, слід обрати пункт «Інше» та самостійно зазначити його повну й скорочену назви.

Окремо необхідно вказати точну кількість токенів або коїнів, якими декларант володів наприкінці звітного періоду. Заокруглювати цей показник не можна.

Для підтвердження кількості криптовалюти та історії операцій Мін'юст рекомендує зберігати звіти про транзакції з криптовалютних бірж. Якщо активи зберігаються в особистому електронному гаманці, варто фіксувати його стан.

Як визначити дату набуття та вартість криптовалюти

У полі «Дата набуття» потрібно зазначити дату останньої операції з купівлі відповідного виду криптовалюти. Це правило діє і тоді, коли декларант купував актив кількома частинами в різні дати.

Вартість криптовалюти в декларації зазначають у гривнях. Її визначають за фактичними витратами на придбання активу шляхом переказу коштів із банківського рахунку.

Коли криптовалюту потрібно зазначати в інших розділах декларації

Самого внесення криптоактиву до розділу «Нематеріальні активи» недостатньо для відображення всіх операцій із ним. Залежно від характеру операції інформацію потрібно вказувати й в інших частинах декларації.

Зокрема, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» відображають кошти, отримані від продажу криптовалюти. Такі надходження вважаються доходом і підлягають обов'язковому декларуванню.

Крім того, у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» потрібно зазначати разові витрати на придбання криптовалюти, якщо вони перевищують 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня відповідного звітного року.

Що змінюється в оподаткуванні криптовалют в Україні

Електронне декларування криптоактивів і сплата податків із доходів від операцій із ними — це різні обов'язки. Перше стосується осіб, на яких поширюється антикорупційне законодавство, тоді як податкове декларування пов'язане з отриманням доходу від продажу криптовалюти.

Водночас в Україні готують окремі правила оподаткування операцій із віртуальними активами. 4 листопада 2026 року Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 10225-д, який передбачає оподаткування прибутку від продажу криптовалюти — різниці між витратами на її придбання та доходом від продажу, а не всієї суми операції. Документ також передбачає звільнення від оподаткування обміну одного віртуального активу на інший.

Однак нові правила поки не набрали чинності. 10 листопада Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту через зауваження Національного банку, зокрема щодо допуску іноземних токенів на український ринок та можливого обмеження конкуренції між криптобіржами. Документ потребує доопрацювання.

Раніше «Мінфін» також писав про розширення фінансової звітності для крипторинку: із 1 липня 2026 року криптобіржі та кастодіальні сервіси в Україні включили до переліку підзвітних фінансових установ за стандартом CRS. Це передбачає збір і передавання інформації податковим органам відповідно до встановлених вимог.