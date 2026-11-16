Гроші на генератор від держави: хто з підприємців отримає до 30 тис. грн і які умови програми

Українські підприємці можуть отримати від держави до 30 тисяч гривень на генератори, акумулятори та інше обладнання для автономного живлення. Але допомогу нададуть не всім: серед основних умов — наявність офіційно працевлаштованих працівників, сплата ЄСВ та відсутність податкового боргу. Витратити гроші потрібно протягом 90 днів, а обладнання використовувати для потреб бізнесу. Хто може отримати виплату та за яких умов доведеться повернути кошти?

Держава дає бізнесу до 30 тисяч на енергонезалежність: чому кількість працівників і податкові борги вирішують усе. Фото: Pexels

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Хто може отримати від 15 до 30 тисяч гривень

Уряд запровадив нову програму енергетичної підтримки малого бізнесу постановою № 1214 від 30 вересня 2026 року. Правила згодом уточнили постановою № 1323 від 23 жовтня. Допомогу можуть отримати ФОПи, а також юридичні особи, зареєстровані у формі ТОВ або приватного підприємства.

Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників: підприємцям із одним-чотирма працівниками передбачено 15 тисяч гривень, із п'ятьма-сімома — 20 тисяч, а з вісьмома-десятьма — 30 тисяч гривень.

Претенденти мають бути зареєстровані не пізніше 1 квітня 2026 року. Обов'язкова умова — від одного до десяти офіційно працевлаштованих людей, за кожного з яких сплачено ЄСВ не менше мінімального страхового внеску. Кількість працівників визначають за даними останнього поданого податкового розрахунку, строк подання якого настав до дати звернення.

Тому ФОПи, які працюють самостійно, без найманих працівників, на виплату не претендують. Недостатньо й просто мати людей у штаті: їхнє працевлаштування та сплату внесків потрібно підтвердити звітністю.

Ще одна вимога — відсутність податкового боргу та заборгованості зі сплати ЄСВ. Для другого етапу програми ці показники перевіряють станом на 1 листопада 2026 року. Також заявник не повинен перебувати в процедурі банкрутства або ліквідації, підпадати під визначені урядом санкційні обмеження чи провадити господарську діяльність у Росії або Білорусі.

Податковий юрист Вадим Оксентюк у своєму дописі у Facebook радить не відкладати перевірку розрахунків із бюджетом до моменту подання заяви.

«Зайдіть в Електронний кабінет і перевірте, чи немає боргу. Дрібна пеня, про яку ви забули, теж податковий борг. Заяву подають у Дії, поки є кошти, тому з боргом краще розібратися заздалегідь», — пише юрист.

При цьому податковий борг і заборгованість зі сплати ЄСВ — різні юридичні поняття. Тому підприємцям варто перевірити обидва показники окремо, а в разі розбіжностей з'ясувати їх причину в податковій.

На що можна витратити гроші

Державна допомога призначена не лише для купівлі генераторів. За ці кошти можна придбати акумулятори та системи накопичення енергії, інвертори, зарядні станції, джерела безперебійного живлення, стабілізатори напруги, пристрої захисту, кабелі, комплектуючі та щитове обладнання. Дозволено також оплатити монтаж, підключення й налаштування придбаної техніки.

Гроші надходять на спеціальний банківський рахунок. Для ФОПів передбачено рахунок, до якого емітовано Дія.Картку, для юридичних осіб — окремий рахунок зі спеціальним режимом використання. Розрахунки проводять безготівково, відповідно до встановлених правил. Юридичні особи оплачують обладнання та послуги безпосередньо через банк на підставі рахунків, накладних або інших підтвердних документів.

На використання коштів відведено 90 календарних днів із моменту їх зарахування. Якщо обладнання коштує дорожче за суму допомоги, різницю підприємство доплачує самостійно. Невикористаний залишок повертається до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Важливе обмеження стосується самого обладнання: воно має працювати на потреби підприємства. Використовувати придбаний за державні кошти генератор для приватного будинку чи інших побутових потреб не можна. Так само заборонено продавати таку техніку.

За що доведеться повернути державну допомогу

Виконати умови потрібно не лише під час подання заявки та придбання обладнання. Протягом трьох місяців із дня використання допомоги підприємець має зберігати кількість найманих працівників, за якою йому визначили розмір виплати. Винятки передбачені, зокрема, для звільнення за ініціативою працівника та інших обставин, що не залежать від роботодавця.

Підставою для повернення всієї суми також може стати нецільове використання грошей або недостовірні відомості, подані для отримання допомоги. Тобто якщо підприємець придбає обладнання не для господарської діяльності або надасть неправдиву інформацію в заяві, ризикує втратити не лише право на підтримку, а й уже отримані кошти.

«Нецільове використання або недостовірні дані у заяві — повертаєте всю суму», — наголошує Вадим Оксентюк.

Юрист також радить не нехтувати документами після придбання техніки. Хоча окремого звіту про використання допомоги подавати не потрібно, рахунки, договори, накладні, платіжні документи й акти виконаних робіт слід зберігати. Саме вони допоможуть підтвердити, що гроші витратили за призначенням.

Окремо Оксентюк звертає увагу на податкові наслідки. За його поясненням, ФОПи на єдиному податку не включають отриману допомогу до доходу, посилаючись на пункт 292.11 Податкового кодексу України. Це стосується податкового обліку підприємців на спрощеній системі й не означає, що правила оподаткування для всіх категорій отримувачів однакові.

Чим нова програма відрізняється від попередньої

Допомога на 15−30 тисяч гривень — не перша державна програма підтримки малого бізнесу в умовах перебоїв з електропостачанням. У січні 2026 року Міністерство економіки оголосило про виплати для ФОПів другої та третьої груп. Тоді підприємці могли отримати від 7500 до 15 тисяч гривень залежно від кількості працівників. Кошти дозволяли спрямовувати на генератори, пальне для них та оплату електроенергії.

Попит на попередню допомогу був значним. Лише за перший тиждень підприємці подали понад 18 тисяч заявок на загальну суму 180,6 млн гривень. На той момент профінансували 14,4 тисячі заявок.

Однак ці цифри стосуються саме попередньої програми. Нова виплата має інші суми, критерії участі та правила використання коштів. Зокрема, тепер розмір допомоги може сягати 30 тисяч гривень, а її призначення зосереджене на придбанні обладнання для автономного та резервного електроживлення.

Паралельно держава розвиває й інші інструменти енергетичної підтримки. Навесні йшлося про фінансування обладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів, а восени на державному порталі єОпора зібрали інформацію про програми допомоги бізнесу, населенню та житловому сектору напередодні зими 2026/2027 років.

Подати заявку на нову допомогу можна через «Дію». Програма передбачає два етапи: перший тривав із 15 до 31 жовтня, другий — із 2 до 27 листопада 2026 року. На другому етапі за наявності залишку коштів можуть звернутися також підприємці, які вже отримували попередню енергетичну допомогу протягом року.

Для бізнесу це можливість частково покрити витрати на обладнання, яке допоможе працювати під час відключень електроенергії. Але перш ніж подавати заявку, варто перевірити податкові розрахунки, звітність щодо працівників і заздалегідь визначитися з покупкою. Адже державна допомога має чіткі правила, а їх порушення може коштувати підприємцю всієї отриманої суми.