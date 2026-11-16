Європейський Союз розширює санкційний тиск на російську економіку — цього разу під обмеження потрапили майже 50 банків і фінансових установ, великі гравці електронної торгівлі, нафтові компанії та учасники мережі перевезення російської нафти. Серед нових фігурантів — власниця Wildberries Тетяна Кім та акціонер Ozon Олександр Чачава.

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Загалом 16 листопада Рада ЄС внесла до санкційного списку 12 фізичних осіб і 101 компанію та організацію. Брюссель пояснює рішення прагненням обмежити фінансові канали, через які росія отримує доходи для продовження війни, та ускладнити роботу її тіньового нафтового флоту.

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Під санкціями опинилися майже 50 російських банків

Значна частина нового пакета стосується російського фінансового сектору. До списку внесли майже 50 банків і фінансових установ.

У Раді ЄС зазначили, що поступове розширення обмежень проти російського банківського сектору має перекрити фінансові канали, через які проходять державні доходи та кошти на фінансування воєнних дій.

Серед установ, які потрапили під обмеження, є, зокрема, «Кубаньторгбанк», «Газтрансбанк», «Ставропольпромстройбанк» і ростовський «Сельмашбанк». У санкційному рішенні їхню діяльність пов'язують із доходами російського уряду та фінансуванням війни.

Обмеження для Wildberries та Ozon

Євросоюз також включив до санкційного списку представників двох великих російських компаній електронної торгівлі.

Йдеться про Тетяну Кім, єдину акціонерку Wildberries, та Олександра Чачаву, який контролює мажоритарну частку іншої великої компанії цього сектору — Ozon.

У Wildberries заявили, що компанія не має активів у Євросоюзі та не працює на його території. Тому, за оцінкою її представників, нові обмеження не вплинуть на роботу компанії.

Які нафтові компанії потрапили під санкції

Окремий напрям нового пакета стосується російської нафтової галузі. Обмеження запровадили проти компаній, які управляють нафтопереробними заводами та нафтовим терміналом у Санкт-Петербурзі, а також працюють у сфері розвідки й видобутку енергоресурсів.

До списку потрапили Московський, Хабаровський, Ільський та Омський нафтопереробні заводи, «Газпром нефтехим Салават», ТАИФ-НК, «Киришинефтеоргсинтез» та «Орскнефтеоргсинтез».

Санкції також торкнулися компанії «Славянск ЭКО», яка займається видобутком нафти в Краснодарському краї, та її генерального директора Константина Агаджаняна і співвласників Луїзи Папазян, Роберта й Валерія Параняців.

Під обмеження потрапили й «Новошахтинський завод нафтопродуктів» у Ростовській області та «Калмтатнефть», дочірня компанія «Татнефти», що займається пошуком родовищ.

ЄС посилює тиск на тіньовий нафтовий флот

Ще одна частина санкцій спрямована проти компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, Китаю, Сейшельських Островів та Оману. За інформацією Ради ЄС, вони купують нафту та нафтопродукти російського походження.

Обмеження також запровадили проти бізнесменів, які володіють суднами або управляють ними. Ці судна вже перебувають під санкціями Євросоюзу та використовуються для незаконного перевезення російської нафти в межах операцій із високими ризиками.

Які обмеження передбачає санкційний список

Нові заходи ухвалили в межах санкційного режиму ЄС проти дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

Для фізичних та юридичних осіб, внесених до списку, передбачено замороження активів. Також заборонено прямо чи опосередковано надавати їм кошти або економічні ресурси. Для фізичних осіб діє заборона на в'їзд до Євросоюзу.

Окремо ЄС запровадив обмеження проти 30 фізичних осіб і двох організацій за маніпулювання інформацією та втручання, спрямоване на дестабілізацію суспільства в країнах Євросоюзу.

Серед них московське «Агентство соціального проєктування», яке, за оцінкою Брюсселя, поширює за кордоном проросійську пропаганду та дезінформацію за дорученням адміністрації президента Росії. Зокрема, йдеться про цілеспрямовані операції проти Німеччини.

До санкційного списку також внесли 24 людини, які працювали в цьому агентстві, російських телеведучих Віталія Єлисєєва та Петра Марченка, прокремлівського «воєнкора» Юрія Подоляку й Чея Боуза з RT International.