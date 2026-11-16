Мінус 49,4 млрд грн за дев’ять місяців: які великі компанії України опинилися серед найбільш збиткових

За дев’ять місяців 2026 року сукупний виторг великих українських компаній збільшився на 16% — до 11,25 трлн грн. Водночас частка підприємств, які завершили звітний період із прибутком, скоротилася з 85% до 81%. Такі результати показало дослідження Опендатаботу на основі фінансової звітності бізнесу.

Більше виторгу, але й більше збитків

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Аналітики проаналізували показники 9532 компаній, які мали виторг від 100 млн грн і подали звітність за три квартали 2025 та 2026 років. Загалом фінансові результати за січень-вересень 2026 року подали 37 188 українських підприємств.

Сукупний виторг компаній із досліджуваної вибірки зріс на 1,56 трлн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте збільшення доходів не означає, що бізнес став прибутковішим: позитивний фінансовий результат зафіксували 7692 компанії, або 81% вибірки. Роком раніше таких підприємств було 85%.

Водночас сукупний прибуток компаній, які спрацювали з плюсом, зріс на 4% — до 646,72 млрд грн.

Хто отримав найбільший виторг

Лідером за обсягом виторгу за дев’ять місяців стала компанія «Д.Трейдінг», що торгує електроенергією. Її показник сягнув 264,99 млрд грн проти 197,66 млрд грн за аналогічний період 2025 року.

Друге місце посів «Енергоатом» із виторгом 222,49 млрд грн, третє — мережа «АТБ-Маркет», яка отримала 208,13 млрд грн.

До першої п’ятірки також увійшли:

«Укрнафта» — 128,71 млрд грн;

компанія «ДЛС», що спеціалізується на гуртовій торгівлі тютюновими виробами, — 98,97 млрд грн.

Серед інших компаній із високим виторгом — «Укренерго» (90,41 млрд грн), «Нафтогаз України» (90,37 млрд грн), «Кернел-Трейд» (89,29 млрд грн), «ОККО-Драйв» (87,19 млрд грн) та «Сільпо-Фуд» (86,98 млрд грн).

Які компанії заробили найбільше

Найбільший прибуток серед досліджених підприємств отримало «Укргідроенерго» — 12,66 млрд грн. Однак це менше, ніж за дев’ять місяців минулого року, коли компанія заробила 14,49 млрд грн.

Другу позицію посів «Київстар» із прибутком 10,98 млрд грн, третю — державне підприємство «Ліси України» з показником 10,66 млрд грн.

До десятки найприбутковіших також увійшли:

«Укрнафта» — 9,19 млрд грн;

«Укргазвидобування» — 8,28 млрд грн;

Roshen — 7,46 млрд грн;

«ДТЕК Західенерго» — 7,17 млрд грн;

«Інфокс» — 5,95 млрд грн;

«Надра-Геоінвест» — 5,59 млрд грн;

«Енергоатом» — 5,55 млрд грн.

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Хто зазнав найбільших збитків

Найбільший негативний фінансовий результат за три квартали 2026 року зафіксували в металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» — 49,44 млрд грн збитку.

На другому місці опинилося «Укренерго» з 18,09 млрд грн збитку, на третьому — «Укрзалізниця», фінансовий результат якої становив мінус 9,71 млрд грн.

До п’ятірки найбільш збиткових підприємств також потрапили «Київтеплоенерго» (7,23 млрд грн) та Державна продовольчо-зернова корпорація України (6,88 млрд грн).

Таким чином, результати дослідження демонструють неоднорідну картину фінансового стану великого українського бізнесу: загальний виторг зростає, а сукупний прибуток прибуткових компаній дещо збільшується, проте частка підприємств із позитивним фінансовим результатом скорочується.

Важливо, що ці показники стосуються не всього українського бізнесу, а лише 9532 компаній із виторгом від 100 млн грн, які подали звітність за обидва порівнювані періоди.

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