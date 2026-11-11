Банки продовжать сплачувати 50% податку на прибуток: Рада ухвалила закон

У середу, 11 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік. За документ проголосували 303 народні депутати, пише заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків

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Що передбачає закон

Банки продовжать сплачувати податок на прибуток за ставкою 50% замість базових 25%.

Крім того, протягом 2027 року їм заборонять зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих податкових періодів.

Відповідні збитки не анулюються: законопроєкт передбачає можливість їх урахування починаючи з 2028 року.

Скільки отримає бюджет

За оцінкою голови парламентського фінансового комітету Данила Гетманцева, продовження підвищеної ставки має забезпечити 38,5 млрд грн додаткових надходжень до бюджету у 2027 році.

Ці кошти планують спрямувати на фінансування потреб держави, зокрема сектору безпеки та оборони.

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Підвищений податок запроваджують учетверте

Верховна Рада вже встановлювала 50-відсоткову ставку податку на прибуток банків за 2023, 2024 та 2026 роки. У 2025 році діяла ставка 25%.

Таким чином, рішення щодо 2027 року стало четвертим випадком застосування підвищеного оподаткування банків.

Водночас Асоціація українських банків раніше виступила проти продовження ставки 50%. На думку представників банківського сектору, додаткове податкове навантаження може обмежити можливості кредитування бізнесу та інвестицій.

Після підписання закону президентом і його офіційного оприлюднення передбачені ним правила зможуть набути чинності.

Скільки заробляють банки після сплати податків

За перше півріччя 2026 року прибуток 59 українських банків до оподаткування становив 108,57 млрд грн. Витрати на податок на прибуток сягнули 54,5 млрд грн проти 21,99 млрд грн за аналогічний період торік. Після оподаткування банки отримали 54,07 млрд грн чистого прибутку.

За даними НБУ, попри зростання прибутку до оподаткування, чистий прибуток банків за пів року скоротився на 32% у річному вимірі. Водночас чистий процентний дохід зріс на 20%, а чиста процентна маржа становила 7,8%.

За січень-серпень чистий прибуток банківської системи сягнув 71,66 млрд грн, а рентабельність капіталу на 1 вересня становила 22,09%.