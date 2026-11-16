Кредитування в Україні продовжує зростати, попри війну та погіршення безпекової ситуації. У жовтні 2026 року обсяг чистих гривневих кредитів бізнесу збільшився на 31% порівняно з минулим роком, а позики населенню зросли ще швидше — на 39%. Проте в Національному банку вже бачать чинники, які можуть загальмувати цю динаміку.

Як змінилося кредитування бізнесу та населення

За оперативними даними Національного банку, у жовтні банки продовжили нарощувати кредитні портфелі. Чисті гривневі кредити підприємствам і небанківським фінансовим установам зросли на 31% у річному вимірі. Для фізичних осіб цей показник становив 39%.

Для оцінки кредитної активності НБУ радить орієнтуватися саме на чисті кредити, а не на валовий портфель. Річна динаміка останнього залишається викривленою через рішення державних банків у грудні 2025 року списати значний обсяг старих непрацюючих кредитів.

Це скоротило валовий показник, але не означає, що банки стали менше кредитувати. Наслідки списання й надалі впливатимуть на порівняння з минулим роком, тому чистий портфель точніше відображає поточну динаміку.

Чому кредитування може сповільнитися

Попри високі темпи зростання, у НБУ не виключають, що надалі банки кредитуватимуть повільніше. Один із чинників — погіршення безпекової ситуації та посилення російських обстрілів. Це позначається на діловій активності й, зокрема, зменшує попит підприємств на позики.

Про зміну настроїв свідчить і останнє опитування банків щодо умов кредитування. Оцінка зростання попиту бізнесу на нові кредити в ньому виявилася найнижчою з середини 2025 року.

Ще одним обмеженням для банків може стати повторне запровадження підвищеного податку на прибуток. За оцінкою НБУ, це суттєво знижуватиме можливості фінансових установ нарощувати кредитування.

Регулятор заявляє, що продовжить працювати над розширенням доступу бізнесу до позик. Серед уже реалізованих заходів він називає Стратегію з розвитку кредитування та чотири регуляторні пакети підтримки кредитування секторів економіки, критичних для обороноздатності країни.

Грошей на рахунках у банках теж побільшало

Кредитні портфелі зростають на тлі збільшення коштів клієнтів у банківській системі. У жовтні обсяг гривневих коштів на рахунках підприємств і небанківських фінансових установ збільшився на 22% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

У населення приріст становив 15%. Отже, позитивну динаміку демонструють не лише позики, а й кошти, які клієнти зберігають на банківських рахунках.

НБУ застерігає, що наведені показники є оперативними. Після отримання місячної звітності банків їх можуть уточнити.

Які банки найбільше нарощують кредитування

За даними «Мінфіну» за 6 жовтня, українські банки активно збільшували кредитні портфелі й раніше. На кінець серпня 2026 року їхній сукупний чистий кредитний портфель становив близько 1,31 трлн грн. Лише за серпень він зріс на 55 млрд грн, або 4,4%.

Найбільший приріст кредитів бізнесу за січень-серпень зафіксували у ПриватБанку (+27,21 млрд грн), ПУМБ (+19,55 млрд грн) та Райффайзен Банку (+14,9 млрд грн).

У роздрібному кредитуванні лідирували ПриватБанк і Універсал Банк, який працює під брендом monobank. За вісім місяців вони збільшили портфелі кредитів фізичним особам на 24,6 млрд грн і 20,21 млрд грн відповідно. Разом це майже 45 млрд грн приросту.