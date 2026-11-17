Спроби налаштувати безпеку один раз і вважати проблему розв'язаною — це поширена ілюзія у фінансовому секторі. Шахраї швидко адаптуються і зрозумівши, де саме їхні операції блокують, вони вигадують нові підходи або тимчасово перемикаються на інші фінустанови. Щойно потенціал атак там вичерпується, вони знову повертаються до попередніх цілей.

Керівник департаменту протидії шахрайству компанії Solidity Сергій Сопронюк звертає увагу на циклічність таких загроз:

«Якщо в когось є ілюзія, що побудований одного разу антифрод працюватиме вічно — це не так. Якщо ви цікаві шахраям як фінансова установа, ви будете завжди під прицілом. Якщо у вас багато клієнтів із хорошими залишками, шахраї безупинно шукатимуть шпарини у ваших мобільних додатках, інтерфейсах та бізнес-процесах. У нас був показовий приклад в одного з клієнтів, коли ми впровадили антифрод-платформу, і за перші півроку рівень шахрайства у банку впав у декілька разів. Настало затишшя, ейфорія — шахрайство подолано. А ще за три місяці ми знову побачили стрімке зростання злочинної активності, яке вимагало нових моделей виявлення».

Щоб ефективно реагувати на нові схеми, банкам доводиться переходити від ручних правил до машинного навчання через різке зростання обсягів і складності даних. Якщо 5−7 років тому транзакція оцінювалася за 50−100 параметрами, то зараз проєкти оперують масивом у 300, 500, а подекуди й 700 параметрів на один платіж.

Для забезпечення миттєвого аналізу компанія Solidity інтегрує платформу IBM Safer Payments, де середній скоринг операції займає від 3 до 100 мілісекунд, що укладається в жорсткі тайм-аути авторизації біля терміналів. Крім швидкості, платформа дозволяє перед виведенням нових алгоритмів у продуктив провести симуляцію — прогнати реальні історичні транзакції за попередні 3−6 місяців, щоб перевірити якість виявлення загроз і уникнути хибних блокувань клієнтів. Автоматичну розшифровку блокувань, генерацію звітів за інцидентами та контроль життєвого циклу моделей бере на себе цифровий асистент IBM watsonx.

Як зазначає експерт Solidity Сергій Сопронюк, у цьому протистоянні перемагає не той, хто купив наймоднішу технологію й очікує на диво, а той, хто вміє переналаштовувати свій захист швидше, ніж шахраї встигають придумати нову схему.

Більш детально про проблеми «чорної скриньки» в машинному навчанні, загрози діпфейків топменеджерів та 8 базових правил побудови антифроду читайте в нашому інтервʼю із Сергієм Сопронюком: «Магічної кнопки не існує: як захистити банківські платежі, коли шахраї змінюють схеми швидше, ніж оновлюється захист».