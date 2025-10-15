Антифрод-рішення з доведеною ефективністю: як IBM Safer Payments працює в європейському банку

Щосекунди зростає обсяг банківських операцій — разом із цим зростає і ризик шахрайства. Щоб вчасно реагувати на загрози, банки впроваджують сучасні інструменти виявлення шахрайства. Одне з таких рішень — IBM Safer Payments . Ця платформа використовує штучний інтелект і машинне навчання для аналізу транзакцій у реальному часі. У цій статті розповімо, як провідний банк Республіки Молдова використав цю технологію, щоб зменшити кількість шахрайських операцій і покращити безпеку платежів.

Виклик: забезпечити безпеку при зростаючому обсязі онлайн-транзакцій

Банк, який обслуговує понад мільйон клієнтів у Республіці Молдова, зіштовхнувся з типовими для сучасного ринку викликами:

зростання обсягів транзакцій через онлайн-банкінг і мобільні додатки;

поява складніших схем фінансового шахрайства;

необхідність забезпечити безперебійну роботу в багатоканальному середовищі;

відповідність регуляторним вимогам щодо виявлення і запобігання фінансовим злочинам.

Ключовою метою проєкту було підвищення рівня безпеки транзакцій без шкоди для швидкості обслуговування клієнтів та автоматизація аналізу зменшення кількості хибнопозитивних спрацювань (false positives), які перевантажують аналітичні команди.

Рішення: впровадження IBM Safer Payments

Для досягнення поставлених цілей банк обрав рішення IBM Safer Payments, яке було впроваджене фахівцями компанії Solidity — партнера IBM з високою експертизою у фінансових проєктах.

Основні функціональні переваги платформи:

Штучний інтелект і машинне навчання: IBM Safer Payments здатна самостійно вивчати й адаптуватися до нових схем шахрайства, які постійно еволюціонують.

Аналіз у режимі реального часу: кожна транзакція перевіряється протягом мілісекунд, що дозволяє оперативно блокувати підозрілі дії без уповільнення роботи.

Мінімізація false positives: за рахунок удосконалених алгоритмів і точного профілювання клієнтів, система значно зменшує кількість хибних спрацювань.

Інтеграція з існуючими системами: рішення було адаптовано до внутрішніх процесів банку, забезпечивши безшовну взаємодію з наявною ІТ-інфраструктурою.

Підтримка мультиканальності: платформа охоплює онлайн, мобільні, карткові та інші канали, забезпечуючи єдине середовище моніторингу.

Особливо важливо, що під час впровадження команда проєкту розробила унікальні обробники та аналітичні модулі, які відповідали специфіці банку, його клієнтській базі та операційній моделі.

Результати: вимірюваний ефект

Після запуску IBM Safer Payments банк зафіксував суттєве зниження рівня фінансового шахрайства. Завдяки автоматизації аналізу транзакцій та зменшенню кількості хибнопозитивних спрацювань аналітики змогли зосередитися на дійсно критичних кейсах, а клієнти — отримувати швидке та безпечне обслуговування.

Серед основних досягнень:

Зменшення втрат від фінансового шахрайства.

Скорочення навантаження на службу безпеки банку.

Підвищення якості та швидкості обслуговування клієнтів.

Дотримання вимог регуляторів.

Зниження ризиків та підвищення довіри з боку клієнтів.

Погляд у майбутнє: масштабування рішень

Успішний запуск антифрод-платформи став поштовхом до розширення використання IBM Safer Payments в інших банківських процесах.

Кейс впровадження IBM Safer Payments у провідному банку Молдови — це наочний приклад того, як інноваційні технології змінюють підходи до фінансової безпеки. Платформа продемонструвала не лише технічну ефективність, а й високу адаптивність до потреб конкретної організації.

В умовах зростання кіберзагроз і цифрової конкуренції рішення IBM дають банкам потужний інструмент для виявлення шахрайства, збереження репутації та довіри клієнтів. А компанія Solidity довела, що має експертизу і ресурси для реалізації проєктів такого масштабу.

*Стаття спонсорована Solidity