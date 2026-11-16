Долар наблизився до максимуму за 19 місяців: чому увага інвесторів прикута до Ірану

Індекс долара США (DXY), який відображає вартість американської валюти відносно кошика шести провідних світових валют, наблизився до верхньої межі свого торговельного діапазону. Подальша динаміка залежатиме не лише від політики Федеральної резервної системи (ФРС), а й від ситуації навколо Ірану, нафтових котирувань та майбутніх міжнародних переговорів. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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У понеділок, 16 листопада, індекс долара піднявся приблизно до 103,5 пункту, наблизившись до максимуму за 19 місяців. Водночас євро опустився до $1,10.

На найближчі дні заплановані важливі політичні події, які можуть вплинути на очікування інвесторів, а відтак і на світовий валютний ринок.

Чому долар зміцнюється

Підтримку американській валюті забезпечують очікування подальшого підвищення процентних ставок ФРС.

Після сильніших, ніж очікувалося, показників інфляції у США інвестори почали активніше закладати у ціни посилення монетарної політики.

За даними Fed Rate Monitor від Investing.com, станом на 16 листопада ринок оцінював імовірність підвищення ставки ФРС на 0,25 відсоткового пункту на грудневому засіданні приблизно у 94%.

Водночас на січень 2027 року найімовірнішим ринковим сценарієм був діапазон ставки 4,25−4,50%, що передбачає подальше посилення політики після грудневого рішення.

Вищі процентні ставки можуть підтримувати дохідність американських державних облігацій, роблячи доларові активи привабливішими для інвесторів.

Однак значна частина очікуваного підвищення ставок уже врахована в ринкових котируваннях. Тому подальше зміцнення долара залежатиме від нових економічних даних та заяв ФРС.

Як Іран впливає на долар через нафту

Одним із головних зовнішніх чинників для валютного ринку залишається війна навколо Ірану та безпека судноплавства через Ормузьку протоку.

Саме через цей маршрут проходить значна частина світових морських постачань нафти. Будь-які нові загрози транспортуванню можуть спричиняти зростання нафтових котирувань.

Логіка впливу на долар така: подорожчання нафти збільшує інфляційний тиск, що може змусити ФРС довше утримувати високі ставки або підвищувати їх. Це здатне підтримати дохідність американських облігацій та попит на долар.

Водночас такий зв'язок не є автоматичним. На валютний курс також впливають ризики для економічного зростання, попит на безпечні активи та очікування щодо політики інших центробанків.

16 листопада нафта Brent торгувалася приблизно по $95,3 за барель. Ціни дещо знизилися на тлі відновлення експорту з Близького Сходу та очікувань збільшення світової пропозиції.

Однак геополітичні ризики зберігаються. Нові порушення судноплавства в Ормузькій протоці можуть швидко змінити ситуацію.

Якщо сторонам вдасться досягти прогресу в урегулюванні конфлікту навколо Ірану, це може послабити тиск на нафтові ціни та інфляційні очікування. За такого сценарію долар здатен втратити частину підтримки.

Натомість нова ескалація створюватиме ризики подорожчання енергоносіїв і збереження жорсткої політики ФРС.

Що змінять переговори Трампа, Сі та Путіна

Додатковим чинником для світових ринків стане тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського президента Володимира Путіна.

Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило, що переговори відбудуться 19 листопада у Шеньчжені.

Основною заявленою темою саміту є контроль над ядерними озброєннями. Водночас американська сторона раніше допускала обговорення ситуації навколо Ірану та інших міжнародних питань.

Проте конкретних домовленостей щодо завершення конфлікту навколо Ірану поки немає. Тому сам факт зустрічі не гарантує зниження нафтових цін або ослаблення долара.

Ще один чинник — дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України.

10 листопада представники України, США, ЄС, НАТО та низки європейських держав провели консультації в Абу-Дабі. Європейські партнери наполягають на участі у подальших переговорах і гарантіях безпеки для України.

Прогрес у мирних переговорах потенційно може підтримати європейські валюти через зниження геополітичних ризиків. Однак напрямок і масштаб ринкової реакції залежатимуть від змісту можливих домовленостей.

Внутрішньополітична ситуація у США також може додати невизначеності. Після перемоги демократів на проміжних виборах новий склад Конгресу розпочне роботу в січні 2027 року.

Демократи вже готують законодавчі ініціативи щодо тарифної політики, державних витрат та війни з Іраном. Можливе загострення протистояння з адміністрацією Трампа може вплинути на очікування інвесторів щодо американської економіки.

Чого очікувати від курсу гривні

Як раніше писав «Мінфін», на 16 листопада Національний банк встановив офіційний курс долара на рівні 45,4274 грн, а євро — 50,2220 грн.

Попри зміцнення долара на світових ринках, його курс щодо гривні визначається насамперед співвідношенням попиту і пропозиції на українському валютному ринку та валютними інтервенціями НБУ.

За оцінкою фінансового аналітика Андрія Шевчишина, оприлюдненою «Мінфіном» 15 листопада, цього тижня долар на міжбанку може перебувати в межах 45,30−45,75 грн, а євро — 50,00−50,75 грн. Це прогнозні значення, а не гарантовані курсові межі.

Тому навіть якщо індекс долара DXY почне знижуватися після досягнення верхньої межі торговельного діапазону, це не означає автоматичного зміцнення гривні. Український валютний ринок залежить від власних чинників: імпортного попиту, експортної виручки, бюджетних операцій, міжнародної допомоги та рішень Нацбанку.