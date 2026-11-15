Дружини китайського походження у мільярдерів Кремнієвої долини: хто вони та як здобули вплив

На тлі скандалу навколо NVIDIA та її співзасновника Дженсена Хуанга в соцмережах почали поширювати списки відомих американських бізнесменів, чиї дружини або колишні партнерки мають китайське походження. Серед них — засновник Meta Марк Цукерберг, співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, співзасновник Facebook Едуардо Саверін та колишній керівник Google Сергій Брін.

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У переліках фігурують як жінки, народжені в Китаї, так і американки з китайським корінням. Деякі з них побудували власну кар'єру в медицині, фінансах, технологіях і благодійності, інші стали відомими завдяки бізнес-проєктам або роботі в медіа.

Втім, сама наявність таких шлюбів не свідчить про спільну політичну чи розвідувальну мережу. Біографії цих жінок різні, а їхній вплив часто пояснюється власною освітою, професійними досягненнями та участю у великих бізнесових і благодійних проєктах.

Марк Цукерберг і Прісцилла Чан: лікарка, яка керує науковими проєктами

Дружина засновника Meta Марка Цукерберга — Прісцилла Чан — не народилася в Китаї. Вона з'явилася на світ у штаті Массачусетс у родині етнічних китайців, які втекли з В'єтнаму до США.

Чан познайомилася з Цукербергом у Гарвардському університеті, де вивчала біологію. Згодом вона здобула медичну освіту в Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско та працювала педіатринею.

Її роль не обмежується статусом дружини одного з найбагатших підприємців світу. Разом із Цукербергом вона заснувала Chan Zuckerberg Initiative — організацію, яка фінансує дослідження в медицині, біології, освіті та розробці технологій. Чан є її співкерівницею та бере участь у визначенні напрямів фінансування.

Отже, її вплив пов'язаний не лише з капіталом чоловіка, а й із власною медичною освітою та роботою в науково-благодійній сфері.

Ларрі Еллісон і Джолін Чжу: шлюб із китаянкою, яка навчалася в Мічигані

Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон одружений із Джолін Чжу, яка народилася в Китаї. Їхній шлюб став публічно відомим наприкінці 2024 року, коли університетська організація Мічиганського університету згадала подружжя серед людей, які допомогли залучити фінансування для футбольної команди закладу.

Чжу навчалася в Мічиганському університеті. Водночас про її професійну діяльність та роль у бізнесі Oracle відомо небагато: подружжя переважно не афішує особисте життя.

Тому називати її керівницею бізнес-імперії Еллісона або стверджувати, що вона має вплив на управління Oracle, немає підстав. Публічно підтверджена інформація стосується її освіти та участі в окремих благодійних і спортивних ініціативах.

Едуардо Саверін та Елейн Андріяєнсен: фінансова кар'єра і благодійність

Співзасновник Facebook Едуардо Саверін одружений з Елейн Андріяєнсен, яка народилася в Індонезії та має китайське походження. Вона навчалася в Університеті Тафтса у США, де вивчала кількісну економіку, міжнародні відносини та підприємництво.

За повідомленнями сінгапурських медіа, Андріяєнсен працювала у фінансовій сфері. Разом із чоловіком вона бере участь у благодійних проєктах через Elaine and Eduardo Saverin Foundation.

Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, психічного здоров'я, охорони довкілля та медичних інновацій. У 2026 році The Straits Times повідомила, що він увійшов до десятки найбільших приватних благодійних донорів Сінгапуру.

Цей приклад показує, що партнерка мільярдера може бути не лише учасницею сімейної благодійності, а й самостійною фігурою у фінансових і суспільних проєктах.

Сергій Брін і Ніколь Шенахан: юристка та підприємиця

Співзасновник Google Сергій Брін був одружений із Ніколь Шенахан у 2018−2023 роках. Вона народилася в американському Окленді в родині, де мати була іммігранткою з Китаю.

Шенахан здобула юридичну освіту в Університеті Санта-Клари, заснувала компанію ClearAccessIP, що працювала з управлінням патентами, а також благодійний фонд Bia-Echo Foundation. Її проєкти зосереджувалися на репродуктивному здоров'ї, екології та реформах системи кримінального правосуддя.

У 2024 році вона стала кандидаткою у віцепрезиденти США в команді Роберта Кеннеді-молодшого. Тобто її публічний вплив вийшов далеко за межі шлюбу із засновником Google.

Руперт Мердок і Венді Денг: від роботи в медіа до глобальних зв'язків

Ще один відомий приклад — третій шлюб медіамагната Руперта Мердока з Венді Денг. Вона народилася в Китаї, навчалася у США, зокрема здобула ступінь MBA в Єльському університеті.

Денг познайомилася з Мердоком під час роботи в Star TV у Гонконзі. Вони одружилися у 1999 році, а розлучилися у 2013-му.

Після шлюбу Денг стала відомою як інвесторка, продюсерка та учасниця міжнародних світських і ділових мереж. Її біографія часто з'являється в матеріалах про впливові зв'язки між бізнесом, медіа та політикою. Однак вона вже не є дружиною Мердока: у 2024 році він одружився з біологинею Оленою Жуковою.

Джин Тодт і Мішель Єо: китайське походження та міжнародна кар'єра

Колишній керівник Ferrari та ексголова FIA Жан Тодт одружений з акторкою Мішель Єо. Вона народилася в Малайзії в родині китайського походження, має хоккієнське коріння та здобула міжнародну популярність завдяки кар'єрі в кіно.

Єо стала першою акторкою південно-східноазійського походження, яка отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль — за фільм «Все завжди і водночас». Вона познайомилася з Тодтом у Шанхаї в 2004 році, а одружилися вони лише у 2023-му.

У цьому випадку йдеться про союз двох відомих людей, кожен із яких мав власну міжнародну кар'єру задовго до шлюбу.

Елейн Вейлі Дай: не просто дружина технологічного підприємця

Окремо варто згадати Вейлі Дай — уродженку Шанхаю, яка переїхала до США у 17 років. Вона разом із чоловіком Сехатом Сутарджею стала співзасновницею Marvell Technology — виробника напівпровідників.

Дай вивчала комп'ютерні науки в Каліфорнійському університеті в Берклі. Після створення Marvell вона займала керівні посади в компанії, а згодом інвестувала в технологічні стартапи та брала участь у створенні нових підприємств.

Її приклад особливо показовий для технологічної галузі: це не просто дружина бізнесмена, а співзасновниця компанії, яка стала одним із помітних гравців світового ринку напівпровідників.

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Чому серед партнерок мільярдерів так багато жінок китайського походження

Пояснювати ці шлюби якоюсь однією причиною немає підстав. У наведених прикладах є кілька різних життєвих сценаріїв: одні жінки народилися в Китаї та переїхали до США, інші — американки другого покоління, а треті виросли в Малайзії чи Індонезії.

Водночас можна виділити кілька чинників, які допомагають зрозуміти, чому такі біографії часто перетинаються з Кремнієвою долиною та міжнародним бізнесом.

По-перше, США мають велику спільноту вихідців зі Східної та Південно-Східної Азії. Частина їхніх дітей здобуває освіту в провідних університетах, будує кар'єру в медицині, фінансах, технологіях і праві. Саме в цих середовищах знайомляться майбутні підприємці, інвестори та керівники великих компаній.

По-друге, технологічний сектор США десятиліттями залучав фахівців з Азії. Університети, наукові лабораторії та стартапи стали місцем професійних і особистих контактів людей із різним походженням.

По-третє, дружини мільярдерів не обов'язково залишаються поза професійним життям. Серед них є лікарки, юристки, інвесторки, підприємиці та співзасновниці технологічних компаній. В окремих випадках вони самі керують великими фондами або бізнесами.

Однак вірусні списки не доводять, що західні мільярдери мають спільну тенденцію обирати дружин саме китайського походження. Для такого висновку потрібна статистика, а не добірка кількох відомих пар.

Так само немає підстав підозрювати цих жінок у шпигунстві лише через їхнє походження. Громадянство, етнічність або сімейна історія не є доказом співпраці з розвідкою. Якщо йдеться про ризики для технологічної безпеки, їх потрібно оцінювати за конкретними діями, доступом до інформації та доказами, а не за національністю людини.

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