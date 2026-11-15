Валюта проти депозитів і ОВДП: що захистить ваші гроші від інфляції? (відео)

Чи варто зараз скуповувати долари та євро , щоб захистити заощадження від інфляції та девальвації гривні?

Додати як бажане джерело в Google

Зростання цін на енергоносії, дефіцит бюджету та економічні ризики посилюють тиск на гривню. За прогнозом НБУ, інфляція у 2026 році може сягнути 12,5%, а експерт очікує готівковий долар у коридорі 46−47 грн до кінця року.

Чи справді долар залишається найнадійнішим способом зберегти гроші?

Чому купівля валюти може принести збитки навіть за умов девальвації гривні?

І що вигідніше у 2027 році — долари, євро, депозити чи ОВДП?

Розбираємо реальні приклади, порівнюємо дохідність та розраховуємо, за якого курсу гривневі інструменти перестануть компенсувати девальвацію.