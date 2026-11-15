Чи варто зараз скуповувати долари та євро, щоб захистити заощадження від інфляції та девальвації гривні?
15 листопада 2026, 10:17
Валюта проти депозитів і ОВДП: що захистить ваші гроші від інфляції? (відео)
Зростання цін на енергоносії, дефіцит бюджету та економічні ризики посилюють тиск на гривню. За прогнозом НБУ, інфляція у 2026 році може сягнути 12,5%, а експерт очікує готівковий долар у коридорі 46−47 грн до кінця року.
- Чи справді долар залишається найнадійнішим способом зберегти гроші?
- Чому купівля валюти може принести збитки навіть за умов девальвації гривні?
- І що вигідніше у 2027 році — долари, євро, депозити чи ОВДП?
Розбираємо реальні приклади, порівнюємо дохідність та розраховуємо, за якого курсу гривневі інструменти перестануть компенсувати девальвацію.
Джерело: Мінфін
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