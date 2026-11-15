Лотерейний квиток із продуктового магазину приніс $1,8 млн, а закладу — бонус $10 тисяч

У штаті Пенсильванія (США) лотерейний квиток, придбаний у звичайному продуктовому магазині, приніс власникові джекпот у розмірі $1,8 млн. Заклад, де продали щасливий квиток, також отримає додаткову винагороду — $10 тис. Про це по відомили СBS News.

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Щасливий магазин

Виграшний квиток лотереї Match 6 Lotto продали в супермаркеті SHOP 'n SAVE на бульварі Бебкок у містечку Шалер-Тауншип неподалік Піттсбурга. Про це повідомила Пенсильванська лотерея.

Під час розіграшу 12 листопада квиток збігся з усіма шістьма виграшними числами: 12, 13, 14, 19, 23 і 47. Завдяки цьому його власник отримав право на головний приз — $1,8 млн.

Магазину, який продав квиток, передбачена окрема винагорода в розмірі $10 тис. Важливо, що ці кошти отримає саме торговельний заклад, а не обов'язково працівник, який безпосередньо продав квиток.

За даними лотереї, у цьому самому розіграші понад 50,7 тис. інших квитків також принесли власникам грошові призи.

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Округ мільйонерів

Ім'я головного переможця поки невідоме: його встановлять після того, як власник квитка звернеться по виграш, а лотерея перевірить його дійсність. На отримання призу є один рік від дати розіграшу. Організатори радять переможцеві одразу підписати зворотний бік квитка та зв'язатися з представниками лотереї.

У Пенсильванії це вже шостий випадок від початку 2026 року, коли в окрузі Аллегені продають лотерейний квиток із виграшем щонайменше $1 млн.

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