Фонд Джорджа Сороса різко збільшив інвестиції в Intel до $340 млн і скоротив частку в NVIDIA: які ще акції є в його портфелі

Інвестиційна компанія Soros Fund Management, яка управляє активами родини американського мільярдера Джорджа Сороса, майже у 28 разів збільшила кількість акцій Intel у третьому кварталі 2026 року. На кінець вересня фонд володів 2,83 млн акцій виробника чипів загальною вартістю близько $340,3 млн. Про це пише Investing.com

Які акції є у портфелі Джорджа Сороса

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Про це свідчить квартальна звітність компанії, подана до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) 13 листопада. Ще наприкінці другого кварталу Soros Fund Management мав лише 100 тис. акцій Intel. Таким чином, за три місяці позиція зросла приблизно на 2,73 млн акцій, або на 2730%.

Збільшення інвестицій відбулося на тлі неоднозначної ситуації в Intel. З одного боку, компанія отримує вигоду від зростання попиту на центральні процесори для дата-центрів штучного інтелекту. З іншого — виробник стикається з проблемами на ринку персональних комп'ютерів, виробничими обмеженнями та значними витратами на розширення потужностей.

Попри ці ризики, акції Intel з початку 2026 року подорожчали майже на 62%.

Які акції Soros Fund Management продавав

Паралельно з нарощуванням позиції в Intel фонд скоротив вкладення в низку інших технологічних компаній.

Зокрема, частка в Apple зменшилася на 25,7% — до 393 680 акцій. Інвестиції в ON Semiconductor скоротилися значно сильніше: на 92,7%, до 16 594 акцій.

Також фонд зменшив кількість акцій Nvidia на 19,3% — до приблизно 858,8 тис. Водночас повністю виходити з інвестицій у виробника графічних процесорів він не став.

Які ще компанії є в портфелі Сороса

Звітність за третій квартал показує, що Soros Fund Management продовжує вкладати кошти в американські технологічні компанії, виробників напівпровідників, енергетичний сектор та інші галузі.

Серед найбільших позицій фонду, крім Intel:

Amazon — акції приблизно на $262,9 млн. Кількість паперів за квартал скоротилася на 10,8%.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — близько $250,4 млн. Фонд збільшив позицію приблизно на 5,1%.

Alphabet (Google) — близько $206,8 млн. Кількість акцій майже не змінилася.

Nvidia — приблизно $196,1 млн після скорочення позиції на 19,3%.

Zscaler — близько $178,2 млн. Це одна з нових великих позицій у портфелі.

Meta Platforms — близько $109,9 млн. Кількість акцій компанії фонд збільшив майже у сім разів — приблизно на 596%.

Окрім технологічного сектору, серед помітних вкладень є енергетичні та комунальні компанії. Зокрема, фонд тримає акції PG&E, Entergy та American Electric Power. Також у звітності фігурують інвестиції в Shopify, Tesla, McDonald's, Honeywell, Capital One та інші компанії.

Зміни в портфелі свідчать про активне перегрупування інвестицій: фонд збільшував вкладення в окремих виробників чипів і технологічні компанії, але скорочував або закривав низку інших позицій. Наприклад, у третьому кварталі він повністю вийшов з акцій Electronic Arts, Super Micro Computer та Digital Realty.

Водночас сама звітність не пояснює мотивів цих рішень. Вона лише показує, які цінні папери перебували у портфелі на звітну дату.

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Чому звітність не показує поточних інвестицій Сороса

Дані про портфель оприлюднюються із затримкою. Форма 13 °F відображає позиції станом на 30 вересня 2026 року, хоча до SEC її подали лише 13 листопада. Тому після звітної дати фонд міг знову купувати або продавати акції.

Крім того, 13 °F не є повним описом усіх активів Soros Fund Management. Вона охоплює визначені американські цінні папери, які підлягають розкриттю, але не дає повної картини щодо готівки, більшості облігацій, коротких позицій та активів на інших ринках.

Отже, ці дані дають змогу оцінити напрямок інвестиційних змін фонду, але не є підтвердженням того, що Джордж Сорос або його компанія досі володіють усіма зазначеними акціями.

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