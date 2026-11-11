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11 листопада 2026, 12:50

Американець виграв $1 млн у лотерею: скільки отримав насправді та чим здивував родину

Житель американського штату Північна Кароліна Віллі Денніс виграв $1 млн у лотерею, однак вирішив не отримувати приз частинами протягом 20 років. Після податків він отримав $432 063. Також увагу привернули плани переможця: він хоче вперше відвезти чотирьох доньок до знаменитого парку розваг Disney World. Про це розповів американський щотижневий журнал People.

Житель американського штату Північна Кароліна Віллі Денніс виграв $1 млн у лотерею, однак вирішив не отримувати приз частинами протягом 20 років.
Житель США виграв мільйон у лотерею, але отримав значно менше. Фото: Pexels
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Виграшний білет чоловік придбав у суботу в магазині Adams Convenient Mart у місті Голдсборо. Це був лотерейний білет гри Moneybag Cashword. За словами Денніса, він не раз помічав цю гру в магазині, коли заходив туди за покупками, і зрештою вирішив спробувати удачу.

Про свій виграш американець дізнався після купівлі білета. У понеділок він уже прибув до штаб-квартири лотереї, де йому запропонували обрати спосіб отримання призу. Перший варіант передбачав виплати по $50 тисяч щороку протягом 20 років. Другий дозволяв забрати гроші одразу, але сума одноразової виплати становила $600 000.

Денніс обрав другий варіант. Після обов'язкових федеральних і податкових утримань штату на його рахунок надійшло $432 063.

Та найбільше переможець хоче використати несподіваний виграш для сімейної подорожі. Чоловік планує відвезти чотирьох доньок до Walt Disney World у Флориді. Дівчата ще жодного разу не відвідували знаменитий парк розваг.

«Я збираюся відвезти їх до Disney World. Вони там ще ніколи не були», — розповів Денніс представникам лотереї Північної Кароліни.

Гра Moneybag Cashword з'явилася лише в жовтні 2026 року. На момент оголошення виграшу Денніса в ній залишалися три головні призи по $1 млн із чотирьох передбачених умовами гри.

Лотерея також повідомила про кошти, які спрямовують на потреби місцевих громад. Округ Вейн, де живе переможець, отримав державні гранти на загальну суму понад $28 млн із коштів, зібраних завдяки лотереї. Частину цих грошей використали, зокрема, для будівництва нової початкової школи.

Денніс не єдиний житель Північної Кароліни, який цього року пов'язав великий виграш із поїздкою до Disney World. У березні місцева лотерея розповіла про Дженніфер Орбок із Шарлотта, яка виграла $707 600 в онлайн-грі Magic Winnings Vegas. Жінка витратила на гру лише один долар. За даними організаторів, імовірність такого виграшу становила один шанс на 64,5 млн.

«Я завжди думала, що в мене є ДНК джекпоту», — пожартувала тоді Орбок.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Skeptik777
Skeptik777
11 листопада 2026, 13:03
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Чим здивував родину? Тим, що повіз дітей в парк розваг? От якби він все пропив, то здивував би… а так нормальний вчинок багатодітного батька.
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