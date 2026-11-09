Код червоний. Чому ваш біткоїн залежить від чужих боргів за ШІ

Після кількамісячного відновлення біткоїн та альткоїни знову падають разом із технологічними акціями. І хоча увага інвесторів прикута до наслідків виборів у США та загрози нової ескалації в Ормузькій протоці, ризики для крипти накопичуються й усередині технологічного сектору. Гонка штучного інтелекту дедалі більше залежить від позичених грошей, а сумніви в майбутніх доходах і скандали навколо ключових компаній можуть послабити довіру тих, хто її фінансує. Мінфін розібрався, як ці проблеми можуть ударити навіть по тих, хто тримає лише криптоактиви.

Чому перемога демократів не заспокоїла крипторинок

Ще до виборів крипторинок уже був під тиском. Інвестори стежили за загостренням в Ормузькій протоці й очікували результатів голосування у США, а наприкінці жовтня довіру до галузі похитнув рекордний злам Binance на $6,3 млрд. Біржа пообіцяла покрити втрати власними коштами, проте інцидент додав тривоги ринку, який і без того втрачав позиції.

Після оголошення результатів виборів інвестори спочатку побачили привід для оптимізму. Демократи здобули контроль над Конгресом, що, за очікуваннями ринку, мало обмежити можливості Дональда Трампа різко збільшувати державні витрати й проводити суперечливу економічну політику. 4 листопада Nasdaq зріс на 2,5%, а біткоїн відновився вище $80 000. Проте полегшення виявилося надто коротким. Уже наступного дня почався розпродаж — 6 листопада біткоїн опускався нижче $75 000, а вранці 9 листопада — вже нижче $74 000.

Для криптоіндустрії результати голосування створили суперечливу ситуацію. Республіканцям стане складніше просувати нові правила для цифрових активів, а демократи отримають більше можливостей перевіряти криптопроєкти, пов’язані з Трампом. Однак ці зміни по-різному впливають на учасників ринку. Як пояснює керівник досліджень CoinShares Джеймс Баттерфілл, бізнеси, які потребують нових регуляторних дозволів, залежать від складу Конгресу значно більше, ніж біткоїн із його вже усталеним статусом.

Водночас вибори не усунули загрозу нової ескалації війни з Іраном. 5 листопада Reuters повідомило про заяву Тегерана щодо пошкодження ще трьох танкерів в Ормузькій протоці. До 8 листопада з’явилися надії на послаблення напруження — Трамп назвав нові удари малоймовірними за умови прогресу переговорів. Проте того ж дня держсекретар Марко Рубіо заявив, що прориву поки не очікує, а сторони повідомили про нові інциденти із суднами. Отже, дипломатичні сигнали поки не означають відновлення безпечного судноплавства.

Для власника крипти ця невизначеність важлива через ціни на нафту та їхній вплив на ставки. Вранці 9 листопада нафта Brent подешевшала приблизно до $97 за барель, однак нові перебої з постачанням можуть знову підштовхнути її вгору. Якщо енергоносії дорожчатимуть і посилюватимуть інфляцію, ФРС буде складніше знижувати ставки. Це означатиме дорожчі кредити й привабливішу дохідність менш ризикових інструментів, які конкурують із криптою за гроші інвесторів.

Швидкого здешевлення грошей не гарантує й американська економіка. За звітом про зайнятість від 6 листопада, у жовтні кількість робочих місць поза сільським господарством зросла на 165 000, а безробіття становило 4,1%. Стійкий ринок праці дає ФРС менше підстав поспішати зі зниженням ставок заради підтримки економіки. Тому навіть послаблення напруження довкола Ірану саме собою не забезпечить повернення дешевих грошей, на які розраховує крипторинок.

Отже, навіть після виборів інвестори мають мало певності щодо завершення війни та швидкого зниження ставок. Для крипторинку це означає, що приплив нових грошей може залишатися обмеженим, а потреба великих учасників продавати активи — зростати.

Як чужі борги та проблеми можуть обвалити ваш біткоїн

Приводом для продажів можуть стати проблеми з інвестиціями в штучний інтелект. Компанії позичають мільярди на дата-центри й обладнання, розраховуючи повернути гроші з майбутніх доходів. Поки кредитори вірять у ці розрахунки, бізнес отримує фінансування. Якщо впевненість слабшає, нові позики можуть стати дорожчими або недоступними.

Співзасновник BitMEX Артур Гейс у своєму есе від 5 листопада описує один зі сценаріїв, який може похитнути цю довіру. Після завершення обмежень на продаж акцій компаній, що вийшли на біржу, ранні інвестори та працівники отримують можливість продати свої частки. Якщо покупців забракне, котирування знижуватимуться, а кредитори можуть вимагати вищих відсотків і жорсткіших умов. Наскільки сильним буде цей тиск, залежатиме від попиту на акції та результатів самих компаній.

Додаткову невизначеність створюють і проблеми всередині ключових компаній сектору. 8 листопада рада директорів Nvidia оголосила незалежне розслідування після повідомлень, що Дженсен Хуанг міг стати ціллю іноземної розвідки. Компанія заявила, що поки не має підстав вважати її секрети скомпрометованими, та висловила довіру керівнику. Проте 9 листопада акції Nvidia втратили понад 6% на торгах у Франкфурті, а біткоїн того ж ранку опустився нижче $74 000. Сам збіг цих рухів не доводить, що криптовалюта падала саме через скандал. Однак він повертає до головного запитання — як проблеми технологічних компаній можуть зачепити власників монет, які не вкладали грошей у ШІ?

Зв’язок виникає через спільних учасників фінансового ринку. Фонд може тримати технологічні акції та криптовалюту, а частину інвестицій фінансувати позиченими коштами. Якщо акції, які слугують заставою, дешевшають, кредитор може вимагати додаткового забезпечення або повернення частини позики. Щоби знайти гроші, фонд продає інші активи, зокрема біткоїн, навіть якщо його оцінка перспектив криптовалюти не змінилася. Продажі можливі й без вимог кредитора, коли інвестор вирішує скоротити загальний ризик.

На крипторинку цей рух посилює власне кредитне плече. Коли забезпечення довгої позиції вже не вистачає, біржа примусово її закриває, додаючи продажів і створюючи умови для наступних ліквідацій.

Чи встигнуть чипи заробити на повернення боргів?

Коли оператор дата-центру позичає на обладнання, він розраховує погашати кредит із доходів від оренди обчислювальних потужностей. Клієнти платитимуть за доступ до чипів, а ці надходження мають покривати витрати компанії та платежі кредиторам. Однак борг доведеться повертати й тоді, коли обладнання вже поступатиметься новішим системам, а оренда приноситиме менше, ніж очікували.

Масштаб запозичень робить ці розрахунки важливими для всього фінансового ринку. За дослідженням Банку міжнародних розрахунків, від початку 2026 року до вересня п’ять найбільших американських хмарних компаній випустили облігації на $222 млрд. Ця сума охоплює різні потреби бізнесу, проте показує, наскільки активно технологічні гіганти залучають позичені гроші. Для кредиторів дедалі важливіше, чи принесуть профінансовані проєкти очікуваний дохід.

Одним із ризиків є швидке оновлення обладнання. Nvidia заявляє, що платформа Rubin здатна знизити вартість генерації токенів до десяти разів порівняно з Blackwell. Це оцінка виробника для визначених умов, яка не означає, що попереднє покоління миттєво стане непотрібним. Проте дешевші обчислення на нових системах можуть змусити власників старих GPU знижувати ціни, щоб утримати клієнтів.

Одночасно може дешевшати й обладнання, яке слугує заставою. Компанія тоді отримуватиме менше доходів для обслуговування кредиту, а кредитор у разі її неплатоспроможності зможе повернути менше грошей від продажу техніки. Поява нового покоління чипів сама собою не зменшує суму боргу за попереднє.

Додатковий ризик виникає, коли строк позики довший за домовленості із замовниками. У серпні CoreWeave залучила кредитну лінію на $2,6 млрд приблизно на п’ять років, хоча клієнтські контракти, що лежать в її основі, у середньому тривають три роки. Отже, компанії доведеться продовжувати їх або знаходити нових клієнтів ще до завершення строку кредитування. Якими будуть ціни на обчислення на той момент, наперед невідомо.

CoreWeave називає цю угоду свідченням довіри кредиторів до довгострокового попиту на її потужності. Водночас стратег PIMCO Лотфі Каруї звертає увагу на загальну проблему такого фінансування. Строки клієнтських договорів, використання обладнання та погашення боргів можуть не збігатися, а високий попит на ШІ не усуває ризиків застарівання техніки й потреби в нових позиках.

У цьому й полягає парадокс. Штучний інтелект може ставати кориснішим і доступнішим, а компанії, які профінансували його розвиток, — заробляти менше, ніж очікували. Щоб їхні кредитори зазнали збитків, технології не обов’язково провалитися. Достатньо, щоби доходів не вистачило на виконання зобов’язань.

Крипторинок може відчути наслідки таких сценаріїв ще до великих банкрутств. Якщо учасники ринку очікують труднощів із фінансуванням, вони можуть заздалегідь скорочувати ризикові вкладення, зокрема в біткоїн. Спільне падіння крипти й технологічних акцій поки не доводить початку кредитної кризи. Однак воно нагадує, що ціна монет у приватному гаманці залежить і від фінансових рішень далеко за межами криптоіндустрії.

Що змінюється для тих, хто просто тримає крипту

Як Мінфін уже пояснював, прихід великих фондів тісніше пов’язав крипту з традиційними фінансами. Це відкрило шлях новим грошам, але водночас зробило біткоїн та альткоїни залежнішими від рішень учасників, які керують величезними портфелями. Великі фонди можуть продавати криптовалюту, щоби покрити збитки від інших інвестицій або повернути позичені гроші, навіть якщо їхня оцінка перспектив самого біткоїна не змінилася.

Для людини, яка купила трохи біткоїна за заощадження, це означає, що її монети можуть дешевшати без негативних новин про саму криптовалюту.

Навіть якщо блокчейни вдосконалюються, компанії впроваджують криптоплатежі, а нові фінансові продукти розширюють доступ до цифрових активів, ціни монет можуть падати, коли великим гравцям доводиться продавати їх для покриття втрат на інших ринках.

Тому власникам крипти варто звертати увагу не лише на макроекономічні дані та криптоновини, а й на фінансовий стан великих технологічних компаній. Слабші за очікування доходи, труднощі із залученням кредитів або відмова від будівництва дата-центрів можуть змінити готовність інвесторів ризикувати. Значення можуть мати й корпоративні скандали, якщо вони загрожують керівництву компанії, її контрактам або доступу до важливих ринків. Для криптохолдера головне запитання — чи можуть ці проблеми змусити великих учасників скорочувати вкладення та шукати гроші в інших частинах своїх портфелів.

Артур Гейс розраховує, що в разі серйозної кризи влада підтримає економіку, а доступніші гроші допоможуть крипті відновитися. Однак цей прогноз не дає відповіді, наскільки глибоко впадуть ціни й коли вони повернуться до попередніх рівнів. Для людини, яка вклала частину заощаджень, це має цілком практичне значення. Якщо гроші знадобляться раніше, ніж відновиться ринок, монети доведеться продавати за поточною ціною, навіть якщо довгостроковий прогноз Гейса зрештою справдиться.

Якщо вкладені гроші можуть знадобитися найближчим часом, варто заздалегідь визначити, скільки залишити поза криптою на заплановані й непередбачені витрати. Якщо ж людина інвестує на роки та має окремий фінансовий запас, у неї більше можливостей перечекати спад без вимушеного продажу. Проте тривалий строк сам собою не гарантує повернення вкладеного, особливо в окремі альткоїни. Розподіл грошей між кількома монетами теж не усуває спільного ризику — під час загального розпродажу вони можуть дешевшати одночасно.

Зрештою, інтеграція у світ великих фінансів не дала крипті імунітету від його криз. Для приватного власника це означає, що однієї віри в майбутнє біткоїна вже замало — потрібно ще мати можливість пережити той період, коли великим гравцям раптом знадобляться гроші й вони почнуть продавати все, що можна продати.