Українці можуть повернути частину сплачених податків: хто має право та як отримати гроші

Українці мають до 31 грудня 2026 року включно подати декларацію, щоб отримати податкову знижку за витрати, здійснені у 2025 році. Йдеться про можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Про це повідомляє Державна податкова служба.

Українці мають до 31 грудня 2026 року включно подати декларацію, щоб отримати податкову знижку за витрати, здійснені у 2025 році.

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Хто може отримати податкову знижку

Скористатися правом на податкову знижку можуть громадяни, які у 2025 році отримували офіційну заробітну плату, з якої сплачувався ПДФО.

Податкова знижка дозволяє зменшити річний оподатковуваний дохід на суму визначених законодавством витрат і повернути частину раніше сплаченого податку.

За які витрати можна повернути гроші

До податкової знижки можна включити такі витрати:

Освіта — оплата навчання у дитячих садках, школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах за себе або родичів першого ступеня споріднення.

Житло — сплата відсотків за іпотечним житловим кредитом.

Медичні послуги — витрати на допоміжні репродуктивні технології.

Страхування — внески за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення.

Благодійність — пожертви неприбутковим організаціям у межах 4% річного оподатковуваного доходу.

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Які документи потрібно підготувати

До податкової знижки включаються лише фактично понесені та документально підтверджені витрати.

Для оформлення необхідно підготувати:

квитанції, фіскальні або товарні чеки;

договори з надавачами послуг;

прибуткові касові ордери або інші платіжні документи.

У документах обов'язково мають бути зазначені вартість товарів чи послуг та дата їх придбання або надання.

Також для оформлення знижки можуть знадобитися довідка про доходи та документи, що підтверджують ступінь споріднення.

Як подати декларацію

Декларацію про майновий стан і доходи разом із підтвердними документами можна подати кількома способами:

особисто або через уповноважену особу до податкової служби;

через Електронний кабінет платника податків;

у мобільному застосунку «Моя податкова»;

через портал «Дія».

Після перевірки декларації та документів податкова перерахує кошти на банківський рахунок, зазначений платником. Повернення здійснюється протягом 60 календарних днів після надходження декларації.

Що буде, якщо не встигнути до кінця року

У ДПС наголошують, що право на податкову знижку не переноситься на наступні роки.

Тобто громадяни, які у 2025 році оплачували навчання, іпотеку, страхування або здійснювали інші передбачені законодавством витрати, мають подати декларацію до 31 грудня 2026 року включно.

Якщо не скористатися цим правом у встановлений строк, повернути частину ПДФО за витратами 2025 року в наступні роки вже не вдасться.