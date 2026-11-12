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12 листопада 2026, 15:10

У Німеччині закінчуються гроші на субсидії для електромобілів: що вирішив уряд

Уряд Німеччини планує більш ніж удвічі збільшити витрати на субсидування купівлі електромобілів у 2027 році — з 803 млн до 1,72 млрд євро. Причиною став рекордний попит на електрокари, через який кошти державної програми можуть вичерпатися вже восени наступного року. Про це повідомляє Аusnews.de.

Уряд Німеччини планує більш ніж удвічі збільшити витрати на субсидування купівлі електромобілів у 2027 році — з 803 млн до 1,72 млрд євро.
Уряд Німеччини планує більш ніж удвічі збільшити витрати на субсидування купівлі електромобілів у 2027 році — з 803 млн до 1,72 млрд євро.
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Відповідну пропозицію внесли до проєкту коригування федерального бюджету на 2027 рік. Додатково планують спрямувати 917 млн євро.

Водночас загальний бюджет програми залишається незмінним — 3 млрд євро. Йдеться про перерозподіл фінансування між роками, а не про виділення нових коштів понад раніше затверджену суму.

Остаточне рішення щодо бюджетних змін ще має ухвалити Бундестаг.

Чому грошей може не вистачити

Німецька програма підтримки електромобілів розрахована на 2026−2029 роки. Спочатку уряд очікував, що передбачених 3 млрд євро вистачить приблизно на 800 тис. автомобілів.

Однак попит виявився значно вищим за прогнози.

За даними Федерального міністерства довкілля Німеччини, вже на початку жовтня 2026 року кількість схвалених заявок на субсидії досягла 100 тисяч.

Наразі щомісячний обсяг фінансування за програмою становить близько 200 млн євро. Якщо такі темпи збережуться, гроші можуть закінчитися вже восени 2027 року — приблизно на два роки раніше запланованого завершення програми.

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Розмір державної допомоги залежить від доходів домогосподарства, кількості дітей та типу автомобіля.

Для повністю електричних машин базова субсидія становить 3000 євро. Родини з низькими доходами та дітьми можуть отримати до 6000 євро.

Для плагін-гібридів передбачена базова виплата 1500 євро, яка з урахуванням доплат може збільшуватися до 4500 євро.

Субсидія поширюється на придбання та лізинг нових автомобілів. Заявку можна подати лише після першої реєстрації транспортного засобу.

Через це покупці ризикують залишитися без компенсації, якщо бюджет програми вичерпається до моменту подання заявки.

Продажі електромобілів б'ють рекорди

У жовтні 2026 року в Німеччині зареєстрували 94 086 нових повністю електричних автомобілів. Це на 79,5% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

За даними Федерального автомобільного відомства (KBA), частка електромобілів у загальній кількості нових реєстрацій досягла рекордних 37%.

Для порівняння, у вересні було зареєстровано 88 599 електрокарів, що становило 34,5% ринку.

Нинішнє зростання відбувається після різкого спаду 2024 року, коли Німеччина припинила попередню програму державних субсидій.

Тоді кількість реєстрацій нових електромобілів скоротилася на 27,4% — до 380 609 машин.

Автомобільні експерти попереджають, що нинішній попит значною мірою залежить від державної підтримки. Якщо субсидування припиниться достроково, ринок може знову зіткнутися зі спадом продажів.

Водночас програмою користуються не лише німецькі автовиробники. За наведеними у матеріалі AUSNEWS даними, у третьому кварталі 2026 року частка китайських автомобільних брендів серед нових реєстрацій електромобілів зросла до 13,5% проти 8% роком раніше.

Що відбувається з цінами

Як раніше писав «Мінфін», у жовтні 2026 року середня знижка на нові електромобілі в Німеччині зменшилася до 16,3% від прейскурантної ціни. Для бензинових і дизельних автомобілів вона становила 19,6%, а для плагін-гібридів — 20,3%. Про це свідчать дані Center Automotive Research.

За оцінками дослідників, середня різниця між цінами пропозицій на електромобілі та автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння перевищила 2900 євро. У грудні 2025 року вона становила 1328 євро. При цьому державні субсидії у порівнянні не враховувалися.

Досвід Німеччини демонструє залежність автомобільного ринку від державного стимулювання. Після скасування попередніх виплат продажі різко скоротилися, а відновлення субсидування збіглося зі стрімким зростанням реєстрацій. Тепер уряду доведеться вирішувати, як підтримувати попит після вичер

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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