Долар різко зміцнився після звіту зі США: сильна статистика зайнятості обвалила євро

Долар США пішов угору після публікації жовтневої статистики ринку праці, яка виявилася значно кращою за прогнози аналітиків. Американські роботодавці створили 165 тис. нових робочих місць замість очікуваних 65 тис. Такі дані посилили очікування, що Федеральна резервна система США може знову підвищити процентні ставки вже у грудні. Про це пише Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На тлі публікації звіту індекс долара, який відстежує його курс щодо кошика шести основних валют, зріс приблизно на 0,7%. Євро, за наведеними ринковими даними, подешевшав майже на 0,8%.

Ринок праці США виявився сильнішим за очікування

За даними Бюро статистики праці США (BLS), кількість робочих місць поза сільським господарством у жовтні збільшилася на 165 тис. Аналітики, опитані Reuters, прогнозували приріст лише на 65 тис.

Крім того, статистику за попередні місяці переглянули в бік збільшення. У вересні економіка створила 60 тис. робочих місць замість раніше оцінених 29 тис., а показник за серпень підвищили на 53 тис. У результаті перегляд даних за два місяці додав до попередніх оцінок ще 84 тис. робочих місць.

Рівень безробіття у жовтні знизився з 4,2% до 4,1%. Найбільше нових робочих місць з'явилося у сфері професійних і ділових послуг — 70 тис., охороні здоров'я — 42 тис., транспорті та складському господарстві — 25 тис. У промисловості зайнятість збільшилася на 19 тис.

Зарплати також зростають швидше за прогнози

Додатковим сигналом для ФРС стало прискорення зростання оплати праці. Середня погодинна зарплата у США в жовтні збільшилася на 0,4% за місяць — аналітики очікували 0,3%. У річному вимірі зарплати зросли на 3,1% проти прогнозованих 2,9%.

Це важливо для монетарної політики, оскільки швидше зростання зарплат може підтримувати споживчий попит і створювати додатковий інфляційний тиск. Водночас сильний ринок праці свідчить, що американська економіка поки витримує високі процентні ставки.

Ринки збільшили очікування підвищення ставки ФРС

Після публікації статистики інвестори переглянули прогнози щодо подальших дій американського центробанку. За даними Reuters, імовірність підвищення ставки ФРС на грудневому засіданні, яку закладали у ф'ючерсні котирування, зросла з 70% до 78%.

Додатковим підтвердженням реакції ринку стало зростання дохідності американських державних облігацій: дохідність дворічних паперів після виходу статистики піднялася на 5 базисних пунктів — до 4,52%, а десятирічних — на 4 пункти, до 4,88%.

Водночас говорити, що сильна статистика дає ФРС змогу підвищувати ставку «без ризику для економіки», було б перебільшенням. Вона лише свідчить про стійкість ринку праці та посилює аргументи на користь жорсткішої монетарної політики. Остаточне рішення залежатиме також від інфляції та інших економічних показників. Минулого тижня ФРС залишила ставку в діапазоні 3,75−4,00%.

Читайте також: Вибори у США можуть змінити курс долара: що буде з гривнею та євро

Отже, сильний звіт про зайнятість підтримав долар одразу за кількома напрямами: інвестори очікують вищих ставок у США, а американські облігації стають привабливішими завдяки зростанню їхньої дохідності. Це посилює попит на долар і створює тиск на євро та інші основні валюти.

Як ми писали: Валютний ринок України встановив чотири рекорди за місяць: що відбувалося з доларом у жовтні