Президент Парагваю оголосив про відставку на тлі краху банку: мільйони клієнтів втратили доступ до грошей

Крах цифрового банку Ueno, через який майже 3 млн клієнтів у Парагваї втратили доступ до своїх рахунків, спричинив масштабну фінансову та політичну кризу в країні. На тлі протестів і звинувачень у конфлікті інтересів президент Сантьяго Пенья оголосив про відставку. Однак парламент не зміг її затвердити: натомість депутати підтримали початок процедури імпічменту, яка може відкрити шлях до притягнення глави держави до відповідальності. Про це пишуть Associated Press і Deutsche Welle.

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Клієнти банку втратили доступ до своїх грошей

Фінансова криза в Парагваї почалася після того, як Центральний банк виявив серйозні проблеми з платоспроможністю цифрового банку Ueno. Його показник опустився нижче половини встановленого мінімуму, після чого регулятор розпорядився розпочати процедуру врегулювання або закриття установи.

Після цього перестали працювати банківський застосунок, карткові платежі та перекази, а відділення зачинилися. Клієнти, які намагалися зняти заощадження, вишикувалися в черги біля банків.

Ueno обслуговував близько 2,94 млн людей — приблизно 60% дорослого населення Парагваю. За даними банку, станом на жовтень він також мав близько $800 млн державних депозитів, що становило приблизно чверть усіх його вкладів. Серед них були кошти державних установ, зокрема операторів великих гідроелектростанцій країни.

Окремо в банку зберігалися $355 млн Інституту соціального забезпечення (IPS), який управляє пенсійними коштами та медичним страхуванням більшості працівників Парагваю. Це близько 9% інвестицій установи.

Банківська криза спричинила протести в столиці Асунсьйоні. Пенсіонери, вкладники, студенти та працівники вимагали повернути гроші й закликали усунути президента. Окремо працівники Ueno та інших компаній його материнської групи протестували через невиплачені зарплати та компенсації за звільнення.

Чому президента звинуватили у зв'язках із банком

Політична криза загострилася через попередні ділові зв'язки Сантьяго Пеньї з Ueno. У квітні 2025 року він продав свої частки в Ueno Holding, до бізнесів якої входить банк. Крім того, президент отримував від фінансової установи два кредити.

35 депутатів опозиції та представників правлячої партії «Колорадо» ініціювали процедуру імпічменту. Серед претензій до президента — конфлікт інтересів, неналежне використання пенсійних коштів і приховування порушень, пов'язаних із діяльністю банку.

Окремі звинувачення стосувалися можливого втручання Пеньї в роботу Інституту соціального забезпечення та надання Ueno преференцій. Депутати також поставили під сумнів призначення Карлоса Карвальо керівником Центрального банку у 2023 році. До цього він очолював раду директорів Financiera Ueno. Як зазначено в документах щодо імпічменту, регулятор схвалив перетворення цієї фінансової компанії на банк лише через 83 дні після призначення Карвальо.

Чому парламент не прийняв відставку президента

5 листопада Пенья оголосив про відставку на тлі втрати політичної підтримки. Від нього відвернулися голова Конгресу Базиліо Нуньєс і лідер правлячої партії «Колорадо» Орасіо Картес.

Однак депутати не змогли розглянути питання про відставку через відсутність кворуму: представники «Колорадо» залишили зал засідань. Тому формально Пенья залишився президентом.

Нижня палата парламенту підтримала звинувачення для запуску процедури імпічменту. Тепер їх має розглянути Сенат. На відміну від добровільної відставки, імпічмент може позбавити Пенью президентського імунітету та відкрити можливість притягнути його до відповідальності.

Сам президент пообіцяв домагатися повернення грошей вкладникам. У відеозверненні він також заявив про намір просувати закон, який дозволить якнайшвидше повернути людям належні їм кошти.

Тим часом правоохоронці затримали вісьмох керівників банку, серед яких засновник Ueno Мігель Васкес і президент установи Хуан Мануель Густале. Ще 27 посадовцям банку та пов'язаним із ним особам висунули обвинувачення, зокрема у зловживанні довірою та замаху на шахрайство. Розслідування триває.