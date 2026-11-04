Вибори у США можуть змінити курс долара: що буде з гривнею та євро

Результати проміжних виборів у США можуть посилити тиск на долар і створити умови для відновлення євро . Такий сценарій прогнозує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За його оцінкою, послаблення американської валюти може дати Національному банку України більше можливостей стримувати курс долара , водночас підтримуючи євро.

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Чому долар може ослабнути

За оцінкою аналітика, демократи за підсумками проміжних виборів отримали кращі результати, ніж очікувалося, і наблизилися до більшості у дві третини голосів у Конгресі.

Навіть часткова підтримка республіканців, вважає Шевчишин, може дозволити демократам долати президентське вето та ініціювати процедуру імпічменту. Це посилить політичне протистояння з Білим домом і створить ризики бюджетних конфліктів.

Додатковий чинник — очікування щодо політики Федеральної резервної системи США (ФРС). Регулятор залишив ставку на рівні 3,75−4,00%, хоча двоє його представників виступали за підвищення. Шевчишин очікує, що ставку можуть збільшити вже у грудні.

Водночас ринок значною мірою вже врахував ці очікування. Індекс долара USDX за шість тижнів зріс приблизно на 4,5%, майже до 102,9 пункту. Тепер, за словами аналітика, інвестори можуть почати фіксувати прибутки, що додатково тиснутиме на американську валюту.

Євро може відіграти втрати

На тлі можливого ослаблення долара європейська валюта має шанси на відновлення. Шевчишин звертає увагу, що євро має найбільшу вагу в індексі USDX, тому зміна позицій американської валюти впливає і на його курс.

Наприкінці жовтня пара EUR/USD перебувала поблизу позначки 1,1160, тоді як мінімум 2026 року становив 1,1104. На думку аналітика, це створює передумови для відскоку євро в разі ослаблення долара.

Підтримати європейську валюту може й політика Європейського центрального банку (ЄЦБ). Ринок очікував збереження ставки на рівні 2,65%, але також обговорював можливість її підвищення. Додатковим чинником Шевчишин називає зниження цін на нафту, яке послаблює інфляційний тиск.

Як це може вплинути на гривню

Ослаблення долара на міжнародному ринку може полегшити завдання НБУ: регулятор матиме більше можливостей стримувати курс американської валюти, водночас допускаючи зростання євро, вважає Шевчишин.

Це відбувається на тлі значного дефіциту валюти в Україні. У жовтні готівковий долар подорожчав на 2,3% — до 46,04 грн. 27 жовтня курс в обмінниках сягав 46,20 грн, а на міжбанку — 45,70−45,75 грн.

Для підтримки валютного ринку Національний банк за місяць продав понад $6 млрд. Лише за останній тиждень жовтня його інтервенції становили $1,818 млрд.

Однією з головних причин дефіциту валюти залишається перевищення імпорту над експортом. За даними Державної митної служби, за січень-серпень 2026 року Україна імпортувала товарів на $66,3 млрд, а експортувала на $26,6 млрд. Різниця становила майже $39,7 млрд.

Збільшувати експортні надходження заважають проблеми з портами, логістикою та роботою частини промислових підприємств. Водночас країна продовжує потребувати імпортного палива, обладнання й техніки.

На тлі цього дефіцит валюти змушує НБУ активніше виходити на ринок. За оцінкою Шевчишина, у жовтні середньоденна нестача валюти на міжбанківському та готівковому ринках разом становила близько $231,6 млн. Аналітик наголошує, що валютні інтервенції допомагають стримувати курсові коливання, але не усувають структурного дисбалансу між імпортом та експортом.

Ще одним чинником, який може підтримати українську фінансову систему, Шевчишин називає перспективи міжнародної допомоги. Він вважає, що новий баланс сил у Конгресі США може сприяти розблокуванню підтримки України та збільшенню фінансування.

Однак новообрані конгресмени розпочнуть роботу лише в січні, тому можливі зміни в американській політиці не означають негайного надходження додаткової допомоги.