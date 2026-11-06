ЄБРР залучатиме інвестиції в енергетику України: на що Німеччина дає майже €45 млн

Німеччина підтвердила внесок у розмірі €44,7 млн до гарантійного механізму Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який має залучити приватні інвестиції у відновлювану енергетику України. За підтримки програми RAMP-UP планують запустити першу хвилю проєктів загальною потужністю понад 1 ГВт. Як пише Інтерфакс-Україна, йдеться про розвиток нових енергетичних потужностей, зокрема децентралізованої генерації, сонячної та вітрової енергетики.

ЄБРР запускає механізм для інвестицій в енергетику України: Німеччина підтвердила €45 млн. Фото: Pexels

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Уряд Німеччини у жовтні 2026 року підписав із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) зобов’язання про внесок €44,7 млн до гарантійного механізму RAMP-UP. Кошти спрямують на підтримку інвестицій у нові проєкти відновлюваної енергетики в Україні.

Про це повідомила заступниця генерального директора з питань зовнішньоекономічної політики Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWE) Герлінд Гекманн під час IV щорічної конференції проєкту Green Deal Ukraine.

За її словами, завдяки програмі розраховують започаткувати першу хвилю інвестицій у проєкти загальною потужністю понад 1 ГВт.

RAMP-UP (Renewable Acceleration and Market Development for Ukraine Programme) — спільна ініціатива ЄБРР та Групи Світового банку. Вона покликана знизити інвестиційні ризики, стабілізувати ціни та залучити приватний капітал у відновлювану енергетику України.

Окрему увагу програма приділяє розвитку децентралізованої генерації. Йдеться, зокрема, про проєкти у сфері відновлюваних джерел енергії та виробництва біометану. На думку представниці німецького міністерства, такі інвестиції матимуть важливе значення для стійкості української енергосистеми.

Гекманн наголосила, що міжнародна підтримка має охоплювати не лише екстрену допомогу, а й залучення інвестицій у майбутню енергетичну інфраструктуру України.

Водночас для повноцінної реалізації інвестиційного потенціалу необхідні подальші реформи. Серед пріоритетів вона назвала забезпечення незалежності енергетичного регулятора та вдосконалення корпоративного управління державними енергетичними компаніями відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Міжнародна допомога не завжди доходить до України

Україна значною мірою залежить від підтримки міжнародних партнерів, втім не всі обіцяні кошти країна отримує вчасно. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала $16 млрд американської допомоги, передбаченої попередніми домовленостями. За його словами, Київ має боротися за ці гроші та шукати можливості для залучення нової підтримки США.

Загалом, за даними Інституту світової економіки Кіля, станом на 31 серпня 2026 року обсяг американської допомоги Україні сягнув майже €119 млрд. Однак ця сума враховує не лише те, що Україна вже отримала, а й зобов'язання Вашингтона надати кошти та ресурси.