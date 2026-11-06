ЄБРР залучатиме інвестиції в енергетику України: на що Німеччина дає майже €45 млн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 листопада 2026, 13:58

ЄБРР залучатиме інвестиції в енергетику України: на що Німеччина дає майже €45 млн

Німеччина підтвердила внесок у розмірі €44,7 млн до гарантійного механізму Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який має залучити приватні інвестиції у відновлювану енергетику України. За підтримки програми RAMP-UP планують запустити першу хвилю проєктів загальною потужністю понад 1 ГВт. Як пише Інтерфакс-Україна, йдеться про розвиток нових енергетичних потужностей, зокрема децентралізованої генерації, сонячної та вітрової енергетики.

Німеччина підтвердила внесок у розмірі €44,7 млн до гарантійного механізму Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який має залучити приватні інвестиції у відновлювану енергетику України.
ЄБРР запускає механізм для інвестицій в енергетику України: Німеччина підтвердила €45 млн. Фото: Pexels
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Уряд Німеччини у жовтні 2026 року підписав із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) зобов’язання про внесок €44,7 млн до гарантійного механізму RAMP-UP. Кошти спрямують на підтримку інвестицій у нові проєкти відновлюваної енергетики в Україні.

Про це повідомила заступниця генерального директора з питань зовнішньоекономічної політики Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWE) Герлінд Гекманн під час IV щорічної конференції проєкту Green Deal Ukraine.

За її словами, завдяки програмі розраховують започаткувати першу хвилю інвестицій у проєкти загальною потужністю понад 1 ГВт.

RAMP-UP (Renewable Acceleration and Market Development for Ukraine Programme) — спільна ініціатива ЄБРР та Групи Світового банку. Вона покликана знизити інвестиційні ризики, стабілізувати ціни та залучити приватний капітал у відновлювану енергетику України.

Окрему увагу програма приділяє розвитку децентралізованої генерації. Йдеться, зокрема, про проєкти у сфері відновлюваних джерел енергії та виробництва біометану. На думку представниці німецького міністерства, такі інвестиції матимуть важливе значення для стійкості української енергосистеми.

Гекманн наголосила, що міжнародна підтримка має охоплювати не лише екстрену допомогу, а й залучення інвестицій у майбутню енергетичну інфраструктуру України.

Водночас для повноцінної реалізації інвестиційного потенціалу необхідні подальші реформи. Серед пріоритетів вона назвала забезпечення незалежності енергетичного регулятора та вдосконалення корпоративного управління державними енергетичними компаніями відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Міжнародна допомога не завжди доходить до України

Україна значною мірою залежить від підтримки міжнародних партнерів, втім не всі обіцяні кошти країна отримує вчасно. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала $16 млрд американської допомоги, передбаченої попередніми домовленостями. За його словами, Київ має боротися за ці гроші та шукати можливості для залучення нової підтримки США.

Загалом, за даними Інституту світової економіки Кіля, станом на 31 серпня 2026 року обсяг американської допомоги Україні сягнув майже €119 млрд. Однак ця сума враховує не лише те, що Україна вже отримала, а й зобов'язання Вашингтона надати кошти та ресурси.

Додати як бажане джерело в Google
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
6 листопада 2026, 14:21
#
Копійки якійсь, погано з'їздив. Розкошелитися повинні фріци!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами