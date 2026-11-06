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6 листопада 2026, 14:49

Скільки в Україні рієлторів із сертифікатами: що показує статистика

В Україні налічується 1 252 рієлтори з чинними сертифікатами Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ), тоді як кількість ФОПів у сфері операцій з нерухомістю перевищує 77 тисяч. При цьому власний бізнес за відповідним видом діяльності зареєстрували лише 441 сертифікований фахівець. Найбільше таких рієлторів працює у Києві та Київській області, свідчать дані реєстру, повідомляє Оpendatabot.

В Україні налічується 1 252 рієлтори з чинними сертифікатами Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ), тоді як кількість ФОПів у сфері операцій з нерухомістю перевищує 77 тисяч.
В Україні 1 252 рієлтори мають чинні сертифікати АФНУ, але лише 441 із них зареєстрував ФОП у сфері нерухомості. Фото: Pexels
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Скільки рієлторів мають чинні сертифікати

Реєстр сертифікованих рієлторів України налічує 1 665 записів. Однак чинні сертифікати мають 1 252 фахівці. Решта записів не відповідає критерію дійсної сертифікації.

Із загальної кількості сертифікованих рієлторів лише 441 має чинний ФОП у сфері операцій з нерухомістю. Ще 40 фахівців раніше були зареєстровані за цим видом діяльності, але згодом припинили підприємницьку діяльність. У решти 771 сертифікованого рієлтора такого ФОПу немає.

Водночас в Україні зареєстровано 77 060 ФОПів із відповідним видом діяльності. Менш як 1% із них мають чинний сертифікат АФНУ.

Однак ці показники не означають, що решта підприємців працюють без кваліфікації. Відповідний КВЕД охоплює не лише рієлторські послуги, а й інші операції з нерухомістю. Крім того, сертифікат АФНУ не є обов'язковою умовою для роботи рієлтором.

Де найбільше сертифікованих рієлторів

Найбільше фахівців із чинними сертифікатами зареєстровано в Києві — 226 осіб, або 18% від загальної кількості. Ще 118 рієлторів працюють у Київській області. Разом на столицю та область припадає понад чверть усіх сертифікованих спеціалістів.

Серед інших регіонів найбільше таких фахівців на Вінниччині — 57, Тернопільщині — 50 та Житомирщині — 43.

Водночас 311 рієлторів не зазначили свій регіон у реєстрі, тому їхнє місце роботи за цими даними визначити неможливо.

Хто працює на ринку рієлторських послуг

Серед фахівців із чинними сертифікатами АФНУ переважають жінки. Їх налічується 940, тоді як чоловіків — 312. Таким чином, жінки становлять близько трьох чвертей сертифікованих рієлторів.

Перевірити наявність чинного сертифіката у фахівця можна в Реєстрі сертифікованих рієлторів України.

Які правила роботи рієлторів пропонують запровадити

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 16145, який передбачає обов'язкове підтвердження кваліфікації рієлторів, акредитацію агентств і створення єдиного реєстру фахівців.

Посередники повинні будуть проходити навчання, складати іспити та підвищувати кваліфікацію раз на два роки. Також пропонують зобов'язати їх укладати письмові договори з клієнтами, заздалегідь розкривати вартість послуг і приймати оплату лише безготівково.

Окремо законопроєкт передбачає перевірку документів на нерухомість і можливих ризиків угоди. Водночас послуги рієлтора залишаться добровільними, а сам законопроєкт та дві альтернативні ініціативи наразі не ухвалені.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
6 листопада 2026, 14:54
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АФНУ — это частная лавочка, своим «сертификатом» они могут сами же и подтереться. Такие бумажки можно печатать на цветном принтере и продавать по 10грн в подземном переходе.
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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
6 листопада 2026, 15:00
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А Лене Шуляк нужно помнить, что НАБУ очень скоро может постучаться в двери её уютной квартиры в ЖК Оазис на Оболони.
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