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6 листопада 2026, 14:28

Пенсії українців, яким понад 100 років: скільки отримують 108-річна жінка та 105-річний чоловік

На Хмельниччині проживають 66 людей, яким виповнилося 100 років або більше. При цьому пенсії найстарших жителів області суттєво відрізняються: 108-річна жінка отримує майже на 8,2 тис. грн менше, ніж 105-річний чоловік. Про це повідомляє видання «На пенсії» з посиланням на дані Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

На Хмельниччині проживають 66 людей, яким виповнилося 100 років або більше.
Пенсії для старійших
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За інформацією ПФУ, серед місцевих довгожителів переважають жінки. Столітній рубіж подолали 52 жінки та 14 чоловіків.

Водночас найбільший вік серед жінок і чоловіків регіону мають двоє пенсіонерів, чиї виплати помітно різняться.

Які пенсії отримують найстарші жителі області

Найстаршій жительці Хмельницької області виповнилося 108 років. Вона мешкає у Хмельницькому та щомісяця отримує пенсію в розмірі 11 599 грн.

Найстаршому чоловікові регіону — 105 років. Він проживає у Новоушицькій громаді, а його пенсійна виплата становить 19 793 грн на місяць.

Таким чином, чоловік отримує на 8 194 грн більше, хоча він на три роки молодший за найстаршу жінку області.

Різниця пояснюється не віком пенсіонерів, а індивідуальними обставинами, які враховують під час нарахування пенсії. Зокрема, значення мають тривалість страхового стажу, розмір офіційної зарплати протягом трудової діяльності, а також наявність спеціальних або військових надбавок.

Читайте також: Українцям можуть залишити лише чверть пенсії: за яких умов держава зменшує виплати

Де на Хмельниччині найбільше довгожителів

Столітні жителі області розподілені між громадами нерівномірно. Найбільше їх проживає у Хмельницькій громаді — 15 осіб.

В інших громадах кількість людей віком від 100 років така:

  • Новоушицька громада — 5 осіб;

  • Деражнянська — 4 особи;

  • Ізяславська — 3 особи.

Ще 39 довгожителів мешкають в інших громадах області.

Отже, понад три чверті столітніх жителів Хмельниччини — жінки. Водночас приклад найстарших пенсіонерів регіону демонструє, що навіть у людей приблизно одного покоління розмір пенсій може відрізнятися на тисячі гривень через трудовий стаж, заробітки та передбачені законом доплати.

Як ми писали: Виграли суд за пенсію, але не отримали всіх грошей: у Раді хочуть змінити правила виплат

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Андрій М*дак
Андрій М*дак
6 листопада 2026, 14:31
#
Потужно
+
0
Alex SH
Alex SH
6 листопада 2026, 15:23
#
Я вважаю що українським «пенсярям», більшість з яких отримує менше 4000 гривень, було би дуже потужно дізнатися на скільки гривень та шагів збільшиться їхня пенсія, якщо вони доживуть до 200 років. А як до 500 років то і взагалі затанцювали би…
+
0
Alex SH
Alex SH
6 листопада 2026, 15:28
#
А от уявляєте собі якби хтось з прокурорських та судейських років до 120 дожив? Тоді в нього місячна пенсія вже в кількох мільйонах рахувалася би, виходячи з начальної середньої 109 000. А зараз є і судейська пенсія у 390 000 гривень.
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