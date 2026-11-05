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5 листопада 2026, 19:31

Мексиканський банк Banorte розігрує по автомобілю щодня: на які хитрощі йдуть банки, щоб отримати нових клієнтів

Мексиканський банк Grupo Financiero Banorte розігрує по одному автомобілю Hyundai Creta щодня, щоб заохотити клієнтів відкривати рахунки та збільшувати заощадження. Як повідомляє Bloomberg, акція триватиме з вересня до грудня. За кожні 10 тис. мексиканських песо (близько $540), внесені на спеціальний рахунок, вкладник отримує один лотерейний квиток.

Мексиканський банк Grupo Financiero Banorte розігрує по одному автомобілю Hyundai Creta щодня, щоб заохотити клієнтів відкривати рахунки та збільшувати заощадження.
автівка за депозит
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Участь доступна як новим клієнтам, так і тим, хто збільшує залишок на вже відкритому рахунку. Таким способом один із найстаріших банків Мексики намагається залучити більше депозитів на тлі конкуренції з цифровими фінансовими компаніями. Останні приваблюють клієнтів, зокрема, високими відсотковими ставками, які подекуди сягають двозначних значень.

Втім, Banorte поки що не має потреби наздоганяти конкурентів за прибутковістю депозитів. За даними банку, у третьому кварталі 2026 року обсяг депозитів зріс на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для порівняння: залишки на рахунках, за якими банк не сплачує відсотки, збільшилися на 12%, тоді як кредитний портфель — на 11%.

Гендиректор Banorte Маркос Рамірес під час телефонної конференції з представниками медіа заявив, що така стратегія дає конкретні результати. За даними мексиканського банківського регулятора за серпень, депозити Banorte зростали швидше, ніж у банківській системі загалом. Подібну динаміку демонстрував і його більший конкурент — BBVA Mexico.

Скільки коштує банку розіграш автомобілів

Попри масштабну рекламну кампанію, для Banorte витрати на автомобілі відносно невеликі. Загальну вартість призів оцінюють приблизно у 40 млн песо (близько $2,2 млн).

Для банку, який має депозитний портфель обсягом близько 1,32 трлн песо ($71,1 млрд), це незначні маркетингові витрати. Таку оцінку навів керівник напряму стратегічного консалтингу Miranda Partners Гільберто Гарсія.

На його думку, розіграш автомобілів — приклад застосування поведінкової економіки в маркетингу. Можливість виграти дорогий приз привертає увагу клієнтів і спонукає їх збільшувати залишки на рахунках. Для цього банку не потрібно пропонувати всім вкладникам вищі відсотки за депозитами.

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Чим банки заманюють нових клієнтів

Розіграш автомобілів — лише один із незвичайних маркетингових прийомів, які використовують фінансові установи. Традиційні банки часто пропонують грошові бонуси за відкриття рахунку або подарунки на кшталт безкоштовного тостера. Такі пропозиції мають стимулювати клієнтів перейти до нового банку або активніше користуватися його послугами.

Цифрові банки обирають іншу тактику: вони конкурують передусім високими відсотками за залишками на рахунках і депозитами. За словами аналітика Jefferies Ініго Веги, такі фінансові компанії поступово збільшують свою частку на мексиканському ринку депозитів, навіть попри зниження ставок порівняно з початковими пропозиціями.

Водночас традиційні банки мають достатньо велику клієнтську базу та ресурси, щоб не вступати в пряму боротьбу за вкладників через відсоткові ставки. Banorte, зокрема, намагається залучати кошти за допомогою разових маркетингових стимулів, які обходяться значно дешевше, ніж постійне підвищення вартості депозитного фінансування.

Як ми писали: У Сербії затримали власника банку, який обслуговував перекази росіян: що відомо про справу Alta

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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