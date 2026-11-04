Французький банк Crédit Mutuel Arkéa атакували хакери: зловмисники могли вивести $133 млн

Французький банк Crédit Mutuel Arkéa став жертвою кібератаки, внаслідок якої зловмисники провели шахрайські операції. За даними французьких медіа, вони могли вивести понад $133 млн, однак банк не підтвердив суму збитків. Після виявлення атаки фінансова установа тимчасово призупинила частину переказів, але запевнила, що кошти клієнтів не постраждали. Про це пише Euronews.

Французький Crédit Mutuel Arkéa призупинив перекази після кібератаки: що відомо про викрадення коштів. ФОТО: wikipedia

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Crédit Mutuel Arkéa тимчасово призупинив частину переказів після кібератаки, під час якої зловмисники провели шахрайські операції. За даними французького видання Le Télégramme, з банку могли вивести $133 млн (€118 млн). Сам банк цю суму не підтвердив.

Про атаку банк повідомив 4 листопада. Її виявили власні служби безпеки установи. Після цього керівництво вирішило тимчасово зупинити частину транзакцій, щоб захистити операції та не допустити нових незаконних переказів.

У середині дня банк заявив, що інцидент уже локалізували. Операції почали поступово відновлюватися після перевірки систем і запровадження додаткових заходів безпеки.

«Цей інцидент не має жодних наслідків для коштів наших клієнтів. Він призвів лише до відкладеного виконання деяких переказів», — повідомили в Crédit Mutuel Arkéa.

У банку також запевнили, що сума збитків, яку ще оцінюють, не загрожує його фінансовій стійкості.

Звідки з'явилася інформація про $133 млн

Про можливе викрадення коштів повідомив ZachXBT, незалежний дослідник, який спеціалізується на відстеженні криптовалютних транзакцій. За інформацією Le Télégramme, саме його дані стали підставою для повідомлень про масштаб шахрайства.

Як пишуть журналісти, дослідник уперше розповів про атаку 2 листопада. Тоді йшлося про викрадення понад $106 млн у стейблкоїнах USDC і USDT з рахунків невідомої європейської компанії.

Пізніше ZachXBT виявив ще $27 млн, які, за його даними, вивели з рахунків. Загальна сума сягнула понад $133 млн. 4 листопада дослідник назвав Crédit Mutuel Arkéa установою, яка постраждала від атаки.

За інформацією журналіста Грегорі Реймонда, яку наводить Le Télégramme, викрадені кошти могли бути переведені на численні рахунки, відкриті на криптовалютних біржах.

Сам банк не розкрив, як саме зловмисники отримали доступ до операцій. Напад також ніхто не взяв на себе. Тому наразі немає підтвердження, чи йдеться про звичайне викрадення коштів, чи про атаку з іншими мотивами.

Банк попередив клієнтів про фішинг

Після кібератаки Crédit Mutuel Arkéa закликав клієнтів бути особливо уважними до підозрілих повідомлень. У банку попередили, що можуть з'явитися фішингові спроби. Шахраї можуть скористатися ситуацією, щоб виманювати персональні дані, паролі та банківські реквізити.

Про викрадення даних клієнтів банк не повідомляв. Проте фахівці застерігають від другої хвилі шахрайства: нею можуть скористатися злочинці, які не мають стосунку до початкової атаки, але намагаються зіграти на занепокоєнні клієнтів.

Банк повідомив, що звернувся до відповідних органів і наглядових установ та поінформував їх про інцидент.

Що відомо про Crédit Mutuel Arkéa

Crédit Mutuel Arkéa базується в місті Ле-Релек-Керон поблизу Бреста, у французькому регіоні Бретань. До банківської групи входять кілька спеціалізованих дочірніх компаній, а також федерації Crédit Mutuel у Бретані та на південному заході Франції.

Група входить до Національної конфедерації Crédit Mutuel, але зберігає значну незалежність від центрального органу. За перші шість місяців року Crédit Mutuel Arkéa отримала 230 млн євро чистого прибутку.

Інцидент стався менш ніж за тиждень після кібератаки на криптовалютну платформу Binance. За оцінкою компанії, тоді постраждали активи на 6,3 млрд доларів (5,6 млрд євро).

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