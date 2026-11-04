Курс валют змінився: скільки коштують долар і євро в обмінниках 4 листопада

У середу, 4 листопада, середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро зріс на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках 4 листопада

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,48−46,14 грн. Євро купують за 50,94 грн, а продають за 51,79 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,00−46,36 грн, євро — 51,60−52,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,52−45,57 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,14−51,18 грн.

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