У середу, 4 листопада, середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро зріс на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.
4 листопада 2026, 10:45
Курс валют змінився: скільки коштують долар і євро в обмінниках 4 листопада
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,48−46,14 грн. Євро купують за 50,94 грн, а продають за 51,79 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,00−46,36 грн, євро — 51,60−52,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,52−45,57 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,14−51,18 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 48 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі