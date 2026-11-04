Збитки «Сільпо» від російських атак перевищили 1,5 млрд грн: компанія ще рахує втрати

Мережа супермаркетів «Сільпо» визнала понад 1,5 млрд грн збитків через пошкодження та знищення магазинів і розподільчих центрів внаслідок російських атак. Йдеться про втрати за січень-вересень 2026 року. Компанія ще не завершила оцінку збитків, — остаточна сума може бути більшою. Про це пишуть Forbes та NV .

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За цей період «Сільпо-Фуд» списало через війну оборотних активів на 1,4 млрд грн. Для порівняння, за дев'ять місяців минулого року такі списання становили лише 1 млн грн. Про це свідчить проміжна фінансова звітність компанії, оприлюднена в інформаційній системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, за дев'ять місяців 2026 року компанія списала 53,4 млн грн необоротних активів через наслідки війни.

У «Сільпо-Фуд» зазначають, що після пошкодження та знищення майна звернулися до правоохоронних органів із заявами про злочини. Компанія також зафіксувала стан пошкоджених об'єктів на фото та відео, склала акти огляду й проводить інвентаризацію. Паралельно триває робота з відновлення магазинів і визначення остаточного розміру збитків.

Руйнування торкнулися не лише мережі супермаркетів. За даними компанії, з серпня 2026 року російські війська пошкодили або знищили понад 20 об'єктів Fozzy Group. Серед них — розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності.



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Як оплачують простій через обстріли

Якщо через російські обстріли підприємство тимчасово не може працювати, роботодавець може оголосити простій. Це не означає звільнення: трудові відносини з працівниками зберігаються.

Якщо працівник не винен у зупиненні роботи, йому мають виплачувати не менше двох третин посадового окладу або тарифної ставки. Якщо простій виник через небезпечну для життя чи здоров'я виробничу ситуацію, за працівником зберігається середній заробіток. Про це йдеться у статті 34 КЗпП.

Кому не потрібно платити податок на землю через зруйноване житло

Власники земельних ділянок, на яких через російську агресію знищили житлову або нежитлову нерухомість, звільняються від плати за землю. Пільга діє і у 2026 році.

Для її отримання враховують дані Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Звільнення діє до кінця місяця, в якому на ділянці зареєструють право власності на новозбудовану нерухомість або в Україні припинять чи скасують воєнний стан.