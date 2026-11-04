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4 листопада 2026, 17:00

Економіка України пішла на спад: ВВП скоротився вперше за два квартали

У третьому кварталі 2026 року українська економіка знову продемонструвала негативну динаміку: реальний ВВП скоротився на 0,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Не додав оптимізму й квартальний показник — у липні-вересні економіка втратила ще 0,5% порівняно з попередніми трьома місяцями з урахуванням сезонних чинників. Такі дані містить оперативна оцінка Державної служби статистики, оприлюднена 4 листопада.

У третьому кварталі 2026 року українська економіка знову продемонструвала негативну динаміку: реальний ВВП скоротився на 0,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Економіка України скоротилася у третьому кварталі. Фото: Ukrstat
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За оперативною оцінкою Держстату, порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП України також зменшився — на 0,5% з урахуванням сезонного фактору.

Це означає, що негативна динаміка зафіксована за обома показниками: і в річному вимірі, і порівняно з попередніми трьома місяцями.

Оприлюднені дані поки що є попередньою оцінкою. Вона базується на статистичній інформації про реальні темпи зростання або скорочення виробництва за різними видами економічної діяльності. Повніші дані про ВВП за третій квартал Держстат планує оприлюднити у грудні 2026 року.

Контекст

Падіння ВВП у третьому кварталі відбулося після зростання економіки на 0,4% у другому кварталі та скорочення на 0,6% у першому кварталі 2026 року.

Наприкінці жовтня Національний банк погіршив оцінку економічної динаміки. Замість очікуваного зростання ВВП на 1,8% у 2026 році регулятор прогнозує його скорочення на 0,4%. На 2027 рік прогноз зростання також знижено — з 2,8% до 0,4%.

Світовий банк на початку жовтня прогнозував зростання української економіки у 2026 році на 1,2% проти 1,8% у 2025 році. Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік із 2,2% до 1,5%, а на 2027 рік — із 4% до 2,5%.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
R S
R S
4 листопада 2026, 20:27
#
Вот вам и первые «ласточки» от потужных…
+
0
lider2000
lider2000
4 листопада 2026, 22:04
#
Гуд ньюс
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