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4 листопада 2026, 16:40

Британський суд поставив крапку в оскарженні справи ПриватБанку на $3 млрд

Колишні співвласники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов не змогли домогтися перегляду рішення про виплату банку понад $3 млрд. Верховний суд Великої Британії відмовив їм у дозволі на оскарження, а отже, банк може продовжити примусове стягнення коштів. Про це 4 листопада повідомила пресслужба ПриватБанку.

Колишні співвласники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов не змогли домогтися перегляду рішення про виплату банку понад $3 млрд.
Суд поставив крапку у справі ПриватБанку на $3 млрд. Фото: facebook.com/privatbank
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Після рішення Верховного суду процедура оскарження завершена. ПриватБанк тепер може продовжувати примусове виконання рішення про стягнення коштів у будь-якій юрисдикції. Про це йдеться в повідомленні банку у Facebook від 4 листопада.

«Це означає, що процедуру оскарження завершено. Рішення суду від липня 2025 року тепер можна примусово виконувати в будь-якій юрисдикції», — повідомили в ПриватБанку.

Судовий спір стосується масштабного шахрайства проти банку, яке, за висновками Високого суду Англії, вчинили його колишні власники. У липні 2025 року суд постановив, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов мають сплатити ПриватБанку понад $3 млрд. Ця сума включає відшкодування збитків, відсотки та судові витрати.

Колишні власники намагалися скасувати це рішення, зокрема стверджуючи, що нібито повернули банку незаконно привласнені кошти. Однак 22 травня 2026 року Апеляційний суд відхилив їхні скарги.

Після цього Коломойський і Боголюбов звернулися до Верховного суду Великої Британії, щоб отримати дозвіл на подальше оскарження. 4 листопада стало відомо, що суд відмовив їм і тим самим завершив процедуру оскарження.

У ПриватБанку заявили, що продовжують роботу з примусового виконання судового рішення. Водночас відмова в подальшому оскарженні не означає, що понад $3 млрд уже надійшли на рахунки банку.

Як розвивалася справа ПриватБанку проти Коломойського та Боголюбова

Судовий процес ПриватБанку проти колишніх власників у Великій Британії триває кілька років. У липні 2025 року Високий суд Англії визнав Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова причетними до масштабного шахрайства проти банку.

10 листопада 2025 року суд визначив суму, яку вони мають виплатити фінустанові, — понад $3 млрд. Вона включає відшкодування збитків, відсотки та судові витрати.

22 травня 2026 року Апеляційний суд Англії та Уельсу відхилив скарги колишніх власників і залишив рішення про стягнення коштів у силі. Після цього Коломойський і Боголюбов звернулися до Верховного суду Великої Британії, однак 4 листопада 2026 року той відмовив їм у дозволі на подальше оскарження.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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