Від бізнес-ідеї до гранту: у Львові відбулася практична зустріч для підприємців

Sense Bank продовжив серію практичних зустрічей «Сенс для ФОП» у Львові: друга подія була присвячена умовам отримання державних грантів для започаткування та розвитку бізнесу.

Під час заходу учасники ознайомилися з умовами грантової програми, основними вимогами до заявників, особливостями підготовки бізнес-планів та зобов’язаннями, які необхідно виконувати після отримання фінансування.

Окрему увагу приділили типовим помилкам під час оформлення заявок і найпоширенішим причинам відмов у наданні грантів. Такий практичний розбір допомагає потенційним заявникам ще на етапі підготовки оцінити реалістичність своїх бізнес-ідей, краще зрозуміти критерії відбору та уникнути поширених помилок.

«Такі зустрічі є надзвичайно важливими, адже дають можливість потенційним заявникам не лише ознайомитися з умовами отримання грантової підтримки, а й усвідомити відповідальність та зобов’язання, які виникають після отримання коштів. Цінність такого формату — у безпосередньому діалозі. Учасники мають можливість отримати відповіді на конкретні запитання, розібрати практичні ситуації та краще зрозуміти вимоги грантової програми. Адже наше завдання — не лише поінформувати про можливості державної підтримки, а й допомогти майбутнім підприємцям підготувати якісні, обґрунтовані та реалістичні бізнес-проєкти», — зазначила начальниця управління реалізації проєктів Львівського обласного центру зайнятості Ірина Романяк.

Водночас важливою складовою таких зустрічей є практичний досвід і можливість отримати інформацію безпосередньо від фахівців, які супроводжують реалізацію грантових програм.

«Sense Bank забезпечує супровід грантоотримувачів на етапі реалізації програми — пояснюємо, які аспекти враховуються під час оцінювання ділової репутації заявника, які критерії впливають на бальну оцінку заявки, а також розповідаємо про процедуру відкриття грантового рахунку та вимоги до цільового використання коштів.

Важливо, щоб підприємці ще до подання заявки розуміли не лише вимоги банку, а й подальші кроки після схвалення гранту. Це допомагає уникнути типових помилок, завчасно підготуватися до реалізації бізнес-проєкту та ефективно використати отримане фінансування", — поділилася керівниця з розвитку кредитних операцій МСБ Sense Bank Ірина Руденко.

Зустріч відбулася у форматі відкритого діалогу: учасники активно долучалися до обговорення, ставили запитання щодо умов участі в програмі, цікавилися практичними аспектами отримання та використання грантових коштів. Медіапартнер проєкту КОШТ — практичне медіа про гроші для тих, хто робить своє, заробляє та інвестує.