НБУ позбавив Money Republic права торгувати готівковою валютою: які порушення виявили

Національний банк відкликав у ТОВ «ФК «Мані Репаблік» ліцензію на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі. Під час перевірки регулятор виявив, що компанія неодноразово не надавала інспекторам запитані відеозаписи, не забезпечила належного відеоконтролю в одному зі своїх підрозділів, а також порушувала порядок проведення валютно-обмінних операцій. Про це повідомила пресслужба НБУ .

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Рішення про відкликання ліцензії Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 листопада 2026 року.

За результатами валютного нагляду Національний банк встановив три види порушень. Зокрема, компанія неодноразово не виконувала вимоги регулятора щодо надання копій записів із відеоархіву за визначені проміжки часу.

Крім того, в одному зі структурних підрозділів Money Republic не було належної системи технологічного відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів. Вона мала забезпечувати запис і зберігання відео щонайменше 14 діб із робочого місця касира, зони перебування клієнтів та входу і виходу з приміщення. Також система повинна була надавати інспекторам НБУ доступ до архіву під час виїзних перевірок.

Ще одне порушення стосувалося безпосередньо роботи каси. За даними регулятора, касир одного з підрозділів компанії не здійснював приймання або видачу готівки в національній чи іноземній валюті одночасно з наданням розрахункових документів через реєстратор розрахункових операцій, як того вимагають правила.

Підставою для рішення стали порушення вимог валютного законодавства та нормативних актів НБУ, що регулюють проведення валютно-обмінних операцій і нагляд за діяльністю фінансових установ.

Водночас відкликання ліцензії на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі не означає припинення діяльності самої компанії. За наданою інформацією, ТОВ «ФК «Мані Репаблік» зберігає статус фінансової установи, оскільки ця ліцензія не є єдиним дозволом компанії на надання фінансових послуг.

Довідка

ТОВ «ФК «Мані Репаблік» (Money Republic) зареєстроване в Києві 24 січня 2020 року. Компанія працює у сфері фінансових послуг, зокрема грошового посередництва та кредитування. Її статутний капітал становить 10 млн грн.

За інформацією на сайті компанії, кінцевими бенефіціарними власниками з частками по 50% є Богдан Довженко та Сергій Тимошок. Відкликання ліцензії на готівкові валютні операції не позбавляє компанію статусу фінансової установи.