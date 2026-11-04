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4 листопада 2026, 14:15

О.Картка від Ідея Банк отримала визнання в рейтингу найкращих кредитних карток видання РБК-Україна

Видання РБК-Україна опублікувало рейтинг кредитних карток з найкращими умовами. Відповідно до результатів, найвищі 110 балів отримала О.Картка від Ідея Банк.

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Видання РБК-Україна опублікувало рейтинг кредитних карток з найкращими умовами - найвищі 110 балів отримала О.Картка від Ідея Банк.

У 2026 році банки нарощують кредитування, а серед банків з найвищою динамікою приросту кредитних портфелів фізичних осіб — Ідея Банк, обсяг кредитів якого за 8 місяців 2026 року зріс майже на 32% до 2,23 млрд. гривень. Про це йдеться у рейтингу найкращих кредитних карток, складеному виданням РБК-Україна.

Загалом у рейтингу були проаналізовані умови кредитних карток 12-ти українських банків. Оцінка ж відбувалась за певними параметрами продуктів, серед яких — максимальний розмір кредитного ліміту, можливість онлайн-оформлення картки, кредитна ставка, комісія за поповнення рахунку, комісія за зняття кредитних коштів, пільговий період, умови погашення та програма лояльності і кешбек.

У результаті найвищі 110 балів отримала кредитна картка від Ідея Банк. Тож, сьогодні саме О.Картка має найкращі умови, зокрема, максимальний кредитний ліміт дорівнює 500 тис. грн., грейс-період — 92 дні, номінальна ставка — 39,6%, а обов’язків щомісячний платіж — лише 3,3%. Крім того, картку легко і швидко можна оформити онлайн у застосунку О.Bank. Номінальна процентна ставка становить 39,6% або 72% річних, а реальна річна процентна ставка — 47,11% або 81,37% відповідно. Строк кредитування — 12 місяців із можливістю автоматичної пролонгації.

Як зауважив директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов, кредитка — це інструмент гнучкості. Адже картка дозволяє закрити касовий розрив між надходженнями, зробити необхідну покупку, не чіпаючи заощаджень, і мати фінансову подушку на непередбачувані витрати. «Окрім цього, щоденні покупки з карткою в O.Bank приносять додаткову вигоду у вигляді кешбеку та бонусів від партнерів. А вчасне погашення формує позитивну кредитну історію», — зазначив Віталій Могильов.

За його словами, сьогодні банки розвивають кешбек, збільшують можливості персоналізації пропозицій, удосконалюють мобільні сервіси та спрощують дистанційне керування кредитним лімітом. Також для клієнта найчастіше мають значення тривалість пільгового періоду, вартість обслуговування, обов’язковий щомісячний платіж і комісії за окремі операції по картці.

На привабливість кредитної картки сьогодні впливає якість мобільного застосунку, зазначає Віталій Могильов. «Саме додаток визначає, наскільки легко отримати картку й користуватися нею щодня. Конкуренція між банками дедалі більше зміщується від класичних параметрів кредитування до якості цифрових сервісів: швидкості оформлення, дистанційного встановлення ліміту, мобільних застосунків і персоналізованих пропозицій», — пояснив директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2026 року в Ідея Банку діє близько 465 тис. кредитних карток, і за кредитними картками Ідея Банку загальний встановлений кредитний ліміт становить близько 6,7 млрд грн.

АТ «Ідея Банк». Ліцензія НБУ № 96 від 04.11.2011. Внесено до Державного реєстру банків за № 46. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Джерело: Ідея Банк.
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