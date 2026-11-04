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4 листопада 2026, 12:53

Депозити під 17,5% річних: скільки можна заробити зі 100 тисяч гривень та які ставки пропонують банки

Після підвищення Національним банком облікової ставки до 16,5% українські банки можуть поступово збільшувати дохідність гривневих депозитів. Найімовірніше, до кінця 2026 року та на початку 2027-го ставки зростатимуть за вкладами строком на 3−6 місяців. Максимальна дохідність депозитів уже сягає 17,5% річних, що дозволяє отримати до 13 475 грн чистого доходу зі 100 тис. грн за рік. Такий прогноз озвучив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

Після підвищення Національним банком облікової ставки до 16,5% українські банки можуть поступово збільшувати дохідність гривневих депозитів.
Після підвищення Національним банком облікової ставки до 16,5% українські банки можуть поступово збільшувати дохідність гривневих депозитів.
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29 жовтня НБУ втретє поспіль підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту — цього разу до 16,5% річних. Рішення набуло чинності 30 жовтня.

За словами Замотаєва, це створює передумови для поступового збільшення депозитних ставок. Проте банки навряд чи одночасно переглядатимуть усі свої пропозиції.

«Найбільшу активність ми очікуємо в сегменті вкладів на 3−6 місяців. Насамперед ставки можуть підвищити ті банки, які після попереднього рішення НБУ вирішили зачекати й не змінювали своїх пропозицій», — зазначив банкір.

Він очікує, що перегляд ставок залежатиме від потреб окремих банків у залученні коштів та конкуренції за вкладників.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 жовтня близько 71,2% коштів населення та ФОП у банках припадало на вклади до запитання. Частка строкових депозитів становила 28,8%.

На думку експерта, українці й надалі віддаватимуть перевагу короткостроковим депозитам, оскільки прагнуть поєднати дохідність із можливістю швидко отримати доступ до заощаджень.

Скільки можна заробити на 100 тисячах гривень

Станом на кінець жовтня середні ставки за гривневими депозитами становили від 14% до 15% річних залежно від строку розміщення. Максимальні пропозиції окремих банків досягали 17−17,5%.

Для прикладу банкір розрахував дохід зі 100 тис. грн за умови виплати відсотків наприкінці строку без капіталізації.

Чистий дохід зі 100 тис. грн після податків

Розрахунки за середніми та максимальними ставками, грн

Розрахунки враховують 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, які утримуються з нарахованих відсотків.

Наприклад, за річним депозитом під 17,5% вкладник отримає 17 500 грн нарахованих відсотків. Після сплати податків залишиться 13 475 грн.

Водночас максимальні ставки можуть діяти лише за спеціальних умов відкриття депозиту. Фактичний дохід також залежатиме від точного строку розміщення та порядку нарахування відсотків.

Депозит чи долар: що вигідніше

Дмитро Замотаєв також порівняв дохідність гривневих вкладів із можливим заробітком на зростанні курсу іноземної валюти.

Якщо придбати долари на 100 тис. грн за умовним курсом 45,60 грн/$, можна отримати приблизно $2193.

Щоб така операція принесла більший результат, ніж гривневий депозит за середньою ставкою, курс купівлі долара банком на момент зворотного обміну повинен перевищити:

Для євро розрахунки проведено за умовного початкового курсу продажу 50,80 грн/€.

«Купівля валюти не гарантує прибутку сама по собі. Щоб обійти гривневий депозит, долар або євро мають подорожчати настільки, щоб перекрити весь чистий відсотковий дохід», — пояснив банкір.

Наведені значення є розрахунковими орієнтирами, а не прогнозом валютного курсу. Вони не враховують додаткових комісій та передбачають, що куплена валюта не приноситиме відсоткового доходу.

Що буде зі ставками у 2027 році

Як раніше писав «Мінфін», Нацбанк підвищив облікову ставку до 16,5% через посилення інфляційного тиску та погіршення очікувань щодо зростання цін.

Базовий прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки на цьому рівні до другого кварталу 2027 року. Водночас регулятор очікує уповільнення інфляції з 12,5% наприкінці 2026 року до 7,3% за підсумками 2027-го.

На думку Замотаєва, поєднання високих депозитних ставок і можливого сповільнення інфляції може підвищити реальну дохідність гривневих заощаджень. Проте на депозитний ринок впливатимуть валютні коливання, наслідки російських атак та загальна економічна ситуація.

Альтернативою банківським вкладам залишаються ОВДП, дохід фізичних осіб від яких не оподатковується ПДФО та військовим збором. Водночас достроковий продаж держоблігацій здійснюється за ринковою ціною, тому кінцевий результат інвестиції може відрізнятися від очікуваного.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
4 листопада 2026, 14:20
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