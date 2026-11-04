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4 листопада 2026, 9:53

Обвал фондового ринку Туреччини: заарештовано голову Стамбульської біржі

Турецька влада заарештувала генерального директора Стамбульської фондової біржі (Borsa Istanbul) Коркмаза Ергуна за звинуваченням у хабарництві. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Anadolu Ajansı. Ергуна було затримано для надання свідчень 31 жовтня.

Турецька влада заарештувала генерального директора Стамбульської фондової біржі (Borsa Istanbul) Коркмаза Ергуна за звинуваченням у хабарництві.
Турецька влада заарештувала генерального директора Стамбульської фондової біржі
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Що відомо

1 листопада рада директорів Borsa Istanbul фактично усунула Ергуна від виконання обов'язків і призначила тимчасовим виконувачем обов'язків голови біржі заступника генерального директора Атілу Тюрелі. Представник торгового майданчика повідомив, що біржа пізніше виступить із офіційним коментарем.

Ергун став найвищим представником фінансового сектору Туреччини, заарештованим у рамках розслідування передбачуваних маніпуляцій з інвестиційними фондами та акціями.

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Розслідування, що спочатку торкалося керуючих фондами та публічними компаніями, згодом поширилося на політиків, а також керівників фінансових інститутів та регулюючих органів.

Приводом для нього стало вересневе обвалення кількох інвестиційних фондів, що призвело до значних втрат на турецькому фондовому ринку і торкнулося майже півмільйона інвесторів.

Раніше генеральний директор банку расетно-депозитарної інфраструктури Istanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) Юнус Арінджі подав у відставку після допиту прокуратурою.

Крім того, у вівторок прокуратура Стамбула розпорядилася затримати чотирьох колишніх співробітників Ради з ринків капіталу Туреччини, представника банківського регулятора та керівника компанії Tera Holding.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Romanenkas17
Romanenkas17
4 листопада 2026, 12:13
#
Досиділись на двох кріслах, вбив-ц.і!
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