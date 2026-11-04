Обвал фондового ринку Туреччини: заарештовано голову Стамбульської біржі

Турецька влада заарештувала генерального директора Стамбульської фондової біржі (Borsa Istanbul) Коркмаза Ергуна за звинуваченням у хабарництві. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Anadolu Ajansı. Ергуна було затримано для надання свідчень 31 жовтня.

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Що відомо

1 листопада рада директорів Borsa Istanbul фактично усунула Ергуна від виконання обов'язків і призначила тимчасовим виконувачем обов'язків голови біржі заступника генерального директора Атілу Тюрелі. Представник торгового майданчика повідомив, що біржа пізніше виступить із офіційним коментарем.

Ергун став найвищим представником фінансового сектору Туреччини, заарештованим у рамках розслідування передбачуваних маніпуляцій з інвестиційними фондами та акціями.

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Розслідування, що спочатку торкалося керуючих фондами та публічними компаніями, згодом поширилося на політиків, а також керівників фінансових інститутів та регулюючих органів.

Приводом для нього стало вересневе обвалення кількох інвестиційних фондів, що призвело до значних втрат на турецькому фондовому ринку і торкнулося майже півмільйона інвесторів.

Раніше генеральний директор банку расетно-депозитарної інфраструктури Istanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) Юнус Арінджі подав у відставку після допиту прокуратурою.

Крім того, у вівторок прокуратура Стамбула розпорядилася затримати чотирьох колишніх співробітників Ради з ринків капіталу Туреччини, представника банківського регулятора та керівника компанії Tera Holding.