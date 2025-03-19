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19 березня 2025, 11:06

Затримання мера Стамбула викликало обвал на фінансових ринках Туреччини

Фінансові ринки Туреччини демонструють різке падіння після новин про затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, який вважається основним політичним опонентом чинного президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Фінансові ринки Туреччини демонструють різке падіння після новин про затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, який вважається основним політичним опонентом чинного президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана.
Фото Pixabay

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Що відомо

Інвестори почали масово розпродувати турецькі активи, що призвело до значного зниження курсу ліри та обвалу фондового ринку.

Основний індекс Стамбульської фондової біржі Borsa Istanbul 100 на відкритті торгів впав на 6,9%. Через це торги було тимчасово призупинено. Після відновлення торгів падіння індексу продовжилося, і він знизився на 4,6%.

Зростання прибутковості держоблігацій та рекордне ослаблення ліри

Прибутковість 10-річних державних облігацій Туреччини зросла на 175 базисних пунктів, досягнувши позначки 29,94%. Турецька ліра втратила понад 5% своєї вартості відносно долара США, продемонструвавши найгірший результат серед валют країн, що розвиваються.

Політична нестабільність руйнує оптимізм інвесторів

Донедавна іноземні інвестори позитивно оцінювали перспективи турецьких активів, очікуючи покращення економічної ситуації в країні та зміцнення зв'язків з Європейським Союзом. Проте, політична нестабільність, спричинена затриманням Імамоглу, зруйнувала цей оптимізм.

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Джерело: Мінфін
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