У 2026 році забезпечення восьми годин автономного живлення квартири потребує інвестицій приблизно 45−60 тис. грн, а приватного будинку — 90−125 тис. грн. Водночас у довгостроковій перспективі вартість години роботи резервного обладнання може відрізнятися майже у 15 разів: від 3,4 грн для систем із LiFePO4-акумуляторами до 50,5 грн для бензинових генераторів. Про це свідчить дослідження Emporium , присвячене витратам українців на автономне електропостачання.

Генератор чи зарядна станція: скільки українці платять за 8 годин без світла

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Скільки коштує резервне живлення

Аналітики розглянули чотири сценарії забезпечення електроенергією протягом восьми годин — від базового освітлення та інтернету до живлення приватного будинку.

Для підтримання інтернету, заряджання смартфонів та роботи LED-освітлення достатньо міні-ДБЖ для роутера, повербанка та акумуляторних ламп. Такий комплект коштуватиме близько 6−7 тис. грн.

Якщо потрібно забезпечити роботу ноутбука та монітора, витрати зростуть до 24−27 тис. грн за систему з інвертора та акумулятора. Готова зарядна станція відповідної ємності обійдеться приблизно у 30−40 тис. грн.

Для квартири з холодильником, телевізором та іншими базовими приладами дослідники рекомендують станцію ємністю близько 3 кВт·год. Її орієнтовна вартість становить 45−60 тис. грн.

Приватному будинку знадобиться потужніше обладнання для роботи газового котла, насосів та автоматики. Система з гібридного інвертора, LiFePO4-акумулятора та автоматичного введення резерву коштуватиме 90−125 тис. грн.

Розрахунки передбачають обмежене споживання електроенергії. Потужні побутові прилади, зокрема електрочайники, електроплити та обігрівачі, до базових сценаріїв не включені.

Генератор чи акумулятор: що дешевше

Попри нижчу початкову вартість бензинових генераторів, їхня експлуатація виявилася найдорожчою серед розглянутих технологій.

За розрахунками Emporium, середня вартість години автономності протягом визначеного періоду експлуатації становить:

Різниця пояснюється витратами на пальне, технічне обслуговування та заміну обладнання.

У моделі для LiFePO4-систем передбачено десятирічний період експлуатації. Натомість AGM-акумулятори можуть потребувати заміни кожні 1,5−2 роки, а бензиновий генератор — регулярного технічного обслуговування та ремонту.

Водночас показник 3,4 грн за годину не є фіксованою ціною електроенергії. Він залежить від вартості обладнання, частоти використання, тривалості роботи та інших припущень дослідження. За менш інтенсивної експлуатації середня вартість години може бути значно вищою.

Генератор залишається практичним рішенням для тривалих відключень, коли немає можливості регулярно заряджати акумулятори. Проте його можна використовувати лише на відкритому повітрі. ДСНС забороняє встановлювати паливні генератори у квартирах, гаражах і на балконах через небезпеку отруєння чадним газом та пожежі.

Українці активніше шукають обладнання

Дослідники також розрахували умовний індекс вартості товарів для підготовки до блекауту — Blackout Basket Index.

У 2026 році такий «кошик блекауту» коштує 70 377 грн. До нього включили резервні джерела живлення, освітлення, засоби зв'язку та інші необхідні товари.

Це не обов'язковий набір покупок: частина пристроїв дублює функції один одного.

Попит на обладнання для автономності помітно зріс. За даними Google Ads, у серпні 2026 року порівняно з аналогічним місяцем 2025-го кількість пошукових запитів щодо зарядних станцій збільшилася на 1015%, інверторів — на 814%, а ДБЖ для роутерів — на 1380%.

Водночас у семи областях України ціна зарядної станції перевищує середню місячну зарплату. У Києві її придбання потребує близько 52% середньомісячного заробітку.

Як скоротити витрати

Як раніше писав «Мінфін», підготовка до тривалих відключень не обов'язково передбачає придбання дорогої зарядної станції. Для базових потреб — підтримання зв'язку та освітлення — можна використовувати повербанки, акумуляторні лампи й компактні джерела безперебійного живлення.

Для домогосподарств, які планують забезпечити живлення холодильника, комп'ютера або системи опалення, необхідно насамперед розрахувати споживання електроенергії та потужність обладнання. Це дозволить уникнути придбання надто дорогої системи або пристрою, який не витримає потрібного навантаження.

Окремим варіантом для приватних будинків залишаються сонячні електростанції з акумуляторами. Вони можуть зменшувати залежність від мережі, проте їхня ефективність залежить від сезону, погоди та доступної площі для розміщення панелей. Детальніше про вартість таких систем «Мінфін» розповідав у матеріалі про домашні СЕС.