Бізнес просить два місяці на адаптацію до нових правил бронювання працівників

Федерація роботодавців України (ФРУ) пропонує запровадити двомісячний перехідний період у разі зміни критеріїв, за якими підприємства отримують статус критично важливих. Це дозволить бізнесу адаптуватися до нових вимог без раптової втрати можливості бронювати працівників. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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ФРУ направила свої пропозиції міністру економіки та довкілля Олександру Кравченку після зустрічі прем'єр-міністра Сергія Корецького з представниками бізнес-асоціацій 29 жовтня.

Серед основних пропозицій федерації:

Дати підприємствам два місяці на адаптацію, якщо скасовують критерій, за яким вони отримали статус критично важливих.

Продовжити дію чинних рішень про критичність, термін яких спливає в листопаді-грудні 2026 року.

Дозволити підприємствам усіх галузей претендувати на статус критично важливих, прибравши обмежений перелік секторів.

Скоротити строк розгляду документів Координаційним центром, який зараз може тривати до місяця.

Запровадити принцип мовчазної згоди, якщо рекомендації не надані вчасно, та чітко визначити підстави для відмови у статусі.

У федерації наголошують, що передбачувані правила бронювання важливі для збереження персоналу, стабільної роботи підприємств, наповнення бюджету та забезпечення потреб оборони.

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Що змінив уряд у правилах бронювання

Наприкінці жовтня Кабмін оновив правила визначення критично важливих підприємств і порядок бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, максимальну квоту бронювання для енергетики та оборонно-промислового комплексу знизили зі 100% до 95%. За обґрунтованої потреби підприємства можуть звернутися до спеціального Координаційного центру щодо збільшення квоти.

Раніше Спілка українських підприємців також закликала зберегти чинні рішення про критичність до завершення їхнього строку, якщо компанії виконують вимоги, за якими цей статус було надано.

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