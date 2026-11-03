Власників знищеної через війну нерухомості звільнили від земельного податку: кого стосується пільга

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 листопада 2026, 12:00

Власників знищеної через війну нерухомості звільнили від земельного податку: кого стосується пільга

Відновлено пільгу зі сплати земельного податку та орендної плати за державні й комунальні земельні ділянки, на яких розташовувалася нерухомість, знищена внаслідок російської агресії. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Відновлено пільгу зі сплати земельного податку та орендної плати за державні й комунальні земельні ділянки, на яких розташовувалася нерухомість, знищена внаслідок російської агресії.
Якщо будинок розбитий війною, податок на землю можна не сплачувати
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як пояснила Державна податкова служба, відповідні зміни набули чинності 23 жовтня 2026 року, але поширюються на весь період із початку 2026 року. Щоб отримати звільнення від платежів, інформація про знищену будівлю та земельну ділянку має бути внесена до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Які ділянки звільняють від земельного податку

Для фізичних осіб — власників знищеного житла — пільга діє в межах таких площ:

  • у селах — до 25 соток;

  • у селищах — до 15 соток;

  • у містах — до 10 соток.

Для земельних ділянок під знищеною нежитловою нерухомістю, а також житлом, що належало юридичним особам, передбачені інші умови.

Якщо знищений об'єкт займав щонайменше третину площі ділянки, від плати звільняють усю землю. Якщо його площа була меншою за третину, пільга поширюється на половину ділянки.

Як довго діє звільнення від плати

Пільговий період починається з першого числа місяця, у якому нерухомість була знищена.

Він завершується в останній день місяця, коли на цій земельній ділянці зареєструють право власності на новозбудований об'єкт. Інша підстава для завершення пільги — припинення або скасування воєнного стану.

Читайте також: З 2027 року почнуть діяти нові правила «єОселі»: стало відомо, як можна буде зменшити виплати за кредитом

Як повернути переплату або скоригувати податок

Для юридичних осіб, які вже задекларували плату за землю, передбачена можливість скоригувати нарахування. Для цього потрібно подати уточнюючу податкову декларацію.

Фізичним особам, яким податкова вже нарахувала земельний податок за такі ділянки, рекомендують звернутися до ДПС із документами для перерахунку.

Як ми писали: Податкова роз'яснила, як отримати соціальну пільгу для одиноких матері чи батька

Додати як бажане джерело в Google
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами