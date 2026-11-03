Власників знищеної через війну нерухомості звільнили від земельного податку: кого стосується пільга

Відновлено пільгу зі сплати земельного податку та орендної плати за державні й комунальні земельні ділянки, на яких розташовувалася нерухомість, знищена внаслідок російської агресії. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Якщо будинок розбитий війною, податок на землю можна не сплачувати

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Як пояснила Державна податкова служба, відповідні зміни набули чинності 23 жовтня 2026 року, але поширюються на весь період із початку 2026 року. Щоб отримати звільнення від платежів, інформація про знищену будівлю та земельну ділянку має бути внесена до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Які ділянки звільняють від земельного податку

Для фізичних осіб — власників знищеного житла — пільга діє в межах таких площ:

у селах — до 25 соток;

у селищах — до 15 соток;

у містах — до 10 соток.

Для земельних ділянок під знищеною нежитловою нерухомістю, а також житлом, що належало юридичним особам, передбачені інші умови.

Якщо знищений об'єкт займав щонайменше третину площі ділянки, від плати звільняють усю землю. Якщо його площа була меншою за третину, пільга поширюється на половину ділянки.

Як довго діє звільнення від плати

Пільговий період починається з першого числа місяця, у якому нерухомість була знищена.

Він завершується в останній день місяця, коли на цій земельній ділянці зареєструють право власності на новозбудований об'єкт. Інша підстава для завершення пільги — припинення або скасування воєнного стану.

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Як повернути переплату або скоригувати податок

Для юридичних осіб, які вже задекларували плату за землю, передбачена можливість скоригувати нарахування. Для цього потрібно подати уточнюючу податкову декларацію.

Фізичним особам, яким податкова вже нарахувала земельний податок за такі ділянки, рекомендують звернутися до ДПС із документами для перерахунку.

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