Податкова роз'яснила, як отримати соціальну пільгу для одиноких матері чи батька

Платники податків, які мають статус одинокої матері чи батька, мають право на застосування підвищеної податкової соціальної пільги (ПСП). Це дозволяє зменшити базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб і, відповідно, збільшити суму доходу «на руки», йдеться у повідомленні ДПС.

Розмір пільги

Відповідно до Податкового кодексу України одинока мати (батько), вдова (вдівець), опікун чи піклувальник мають право на пільгу у розмірі 150 % від розміру пільги на кожну дитину віком до 18 років, у 2026 році — 2 496 грн.

Умови отримання — граничний дохід

Пільга застосовується до доходу у вигляді заробітної плати, якщо його розмір не перевищує встановлений поріг. У 2026 році граничний дохід становить 4 660 грн на одну дитину.

Важливо: Для одиноких батьків цей поріг збільшується пропорційно кількості дітей. Наприклад, якщо мати виховує двох дітей, граничний розмір доходу для неї складе: 4 660 грн x 2 дітей = 9 320 грн.

Як подати документи

Для отримання пільги необхідно подати роботодавцю:

Заяву про обрання місця застосування ПСП — пільга надається лише за одним місцем роботи.

Копію свідоцтва про народження дитини (дітей).

Документи, що підтверджують статус (копія свідоцтва про шлюб із відміткою про смерть, рішення суду про позбавлення батьківських прав батька, свідоцтво про смерть тощо).

Правило однієї пільги

Нагадуємо, якщо платник має право на пільгу за кількома підставами, застосовується лише одна — найбільша за розміром.