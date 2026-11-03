Понад 100 тисяч гривень на місяць: Мінфін назвав держоргани з найвищими зарплатами

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 листопада 2026, 11:44

Понад 100 тисяч гривень на місяць: Мінфін назвав держоргани з найвищими зарплатами

У вересні 2026 року найвищу середню зарплату серед центральних державних органів мали працівники Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 105,8 тис. грн. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів, оновивши дашборд щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів.

У вересні 2026 року найвищу середню зарплату серед центральних державних органів мали працівники Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 105,8 тис.
У яких держслужбах найбільші зарплати
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На другому місці опинилося Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) із показником 99,5 тис. грн, на третьому — апарат Верховної Ради, де в середньому нараховували 96,8 тис. Грн.

До п’ятірки органів із найвищою середньою зарплатою також увійшли:

  • Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності — 96,3 тис. грн;

  • Антимонопольний комітет — 94,3 тис. грн.

Загалом середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади у вересні становила 63,88 тис. грн. Це на 4,8 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Скільки отримують судді

Окремо Мінфін оприлюднив дані про середню нараховану суддівську винагороду у вищих судових органах. Найвищий показник зафіксували в Конституційному Суді — 586,9 тис. грн.

У Верховному Суді середня винагорода становила 332 тис. грн, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів — 296,3 тис. грн, у Вищій раді правосуддя — 293,3 тис. грн, у Вищому антикорупційному суді — 290,3 тис. Грн.

Читайте також: Середня зарплата в Україні зросла до 33 тисяч гривень: у яких областях і галузях платять найбільше

Скільки людей працює в держорганах

У вересні фактична чисельність працівників державних органів становила 165,4 тис. осіб — на 1,2 тис. менше, ніж рік тому. Із них:

  • 108,4 тис. працювали в центральних державних органах разом із територіальними підрозділами;

  • 23 тис. — у місцевих державних і військових адміністраціях;

  • 34 тис. — в органах судової влади.

У Мінфіні уточнюють, що місячні показники зарплат можуть коливатися через одноразові виплати. Зокрема, до нарахувань входять допомога на оздоровлення, компенсації за невикористану відпустку та виплати під час звільнення. Тому наведені суми не обов’язково відображають регулярну щомісячну зарплату працівника.

Як ми писали: До 25 941 грн на працівника: уряд збільшив компенсацію зарплат під час простою

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами