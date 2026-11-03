Понад 100 тисяч гривень на місяць: Мінфін назвав держоргани з найвищими зарплатами

У вересні 2026 року найвищу середню зарплату серед центральних державних органів мали працівники Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 105,8 тис. грн. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів, оновивши дашборд щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів.

У яких держслужбах найбільші зарплати

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На другому місці опинилося Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) із показником 99,5 тис. грн, на третьому — апарат Верховної Ради, де в середньому нараховували 96,8 тис. Грн.

До п’ятірки органів із найвищою середньою зарплатою також увійшли:

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності — 96,3 тис. грн;

Антимонопольний комітет — 94,3 тис. грн.

Загалом середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади у вересні становила 63,88 тис. грн. Це на 4,8 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Скільки отримують судді

Окремо Мінфін оприлюднив дані про середню нараховану суддівську винагороду у вищих судових органах. Найвищий показник зафіксували в Конституційному Суді — 586,9 тис. грн.

У Верховному Суді середня винагорода становила 332 тис. грн, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів — 296,3 тис. грн, у Вищій раді правосуддя — 293,3 тис. грн, у Вищому антикорупційному суді — 290,3 тис. Грн.

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Скільки людей працює в держорганах

У вересні фактична чисельність працівників державних органів становила 165,4 тис. осіб — на 1,2 тис. менше, ніж рік тому. Із них:

108,4 тис. працювали в центральних державних органах разом із територіальними підрозділами;

23 тис. — у місцевих державних і військових адміністраціях;

34 тис. — в органах судової влади.

У Мінфіні уточнюють, що місячні показники зарплат можуть коливатися через одноразові виплати. Зокрема, до нарахувань входять допомога на оздоровлення, компенсації за невикористану відпустку та виплати під час звільнення. Тому наведені суми не обов’язково відображають регулярну щомісячну зарплату працівника.

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