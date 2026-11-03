Золото з позначкою recycled: чи варто довіряти виробникам

Позначка recycled на ювелірній прикрасі означає, що для її виготовлення використали перероблений метал. Але чи означає це, що золото має підтверджене та відповідальне походження? Reuters звернуло увагу на проблему, коли нелегально видобутий метал потрапляє на ринок під виглядом переробленого. Тим часом міжнародні галузеві організації уточнюють правила класифікації та перевірки такого золота.

Перероблене золото в ювелірних прикрасах: чому важливо перевіряти його походження. Фото: Pexels.

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Нелегальне золото можуть видавати за перероблене

19 жовтня Reuters опублікувало матеріал How the gold boom is fuelling tree loss from Ghana to the Amazon про наслідки зростання видобутку золота та проблеми контролю за його походженням.

Видання звернуло увагу на те, що нелегально видобутий метал може потрапляти до легальних ланцюгів постачання під виглядом вторинної сировини. Зокрема, кримінальні мережі користуються прогалинами в регулюванні та системах простежуваності. Після переплавлення встановити первісне походження золота складніше.

Проблема стосується і кустарного та дрібномасштабного видобутку (ASM), на який, за оцінками, припадає до 20% світового виробництва золота. Reuters зазначає, що системи відстеження краще охоплюють промисловий видобуток, ніж постачання від невеликих виробників.

Тому напис recycled на прикрасі ще не пояснює, звідки надійшов метал і чи перевіряли його походження.

Чому відрізняються оцінки обсягів переробленого золота

Проблема полягає не лише в контролі за походженням металу, а й у тому, що учасники ринку по-різному визначають перероблене золото.

У звіті Country of Origin Analysis Report 2026 London Bullion Market Association (LBMA) порівнює власні дані з оцінками дослідницької компанії Metals Focus.

За даними LBMA, у 2024 році афінарії зі списку Good Delivery задекларували 3 754 тонни переробленого золота. Натомість оцінка Metals Focus становила 1 365 тонн.

Різницю пояснюють неоднаковими підходами до класифікації та обліку матеріалів. LBMA враховує, зокрема, старі прикраси, інвестиційні продукти, виробничі залишки та матеріали замкненого циклу. Metals Focus використовує вужче визначення переробленого золота.

Водночас обсяги, задекларовані афінаріями LBMA, у 2024 році зросли приблизно на 7% проти попереднього року. Асоціація уточнює, що ці дані відображають звітність підприємств зі списку Good Delivery і не охоплюють увесь світовий ринок.

Отже, одна й та сама позначка recycled може стосуватися різних категорій сировини. А показники її обсягів залежать від методики підрахунку.

Що виробники мають підтверджувати документами

Вимоги до простежуваності перероблених дорогоцінних металів містить стандарт Chain of Custody 2024 від Responsible Jewellery Council (RJC), який набув чинності 1 січня 2025 року.

За цими правилами, компанія має вказувати категорію вторинного матеріалу, який використовує. Якщо виробник заявляє, наприклад, певну частку різних видів переробленого золота, він повинен мати систему розрахунку таких показників і документальне підтвердження.

Стандарт також передбачає перевірку постачальників, документовані критерії приймання металу та належну перевірку ланцюга постачання.

RJC враховує особливості вторинної сировини: її походженням вважається місце, де матеріал збирають для повернення в металургійну галузь. Відстежувати кожен такий виріб до первісної копальні не вимагається.

Таким чином, виробник має підтвердити не всю геологічну історію металу, а його категорію, надходження до ланцюга постачання та обґрунтованість заяв про використання вторинної сировини.

Старі прикраси теж стають вторинною сировиною

Одним із джерел переробленого золота є старі прикраси, які власники продають на переплавлення. Після переробки метал може знову використовуватися для виготовлення ювелірних виробів.

У матеріалі від 22 жовтня Мінфін пояснював, як оцінюють такі речі. Один із головних показників — проба, яка визначає вміст чистого дорогоцінного металу у сплаві. Наприклад, золото 585-ї проби містить 58,5% чистого золота.

Однак проба показує склад металу, а не його походження. Вона не дає змоги встановити, де видобули золото та яким шляхом воно потрапило до виробника.

Тому переплавлення старої прикраси саме собою не підтверджує, що новий виріб відповідає всім екологічним та етичним критеріям.

Що варто запитати у виробника

На цю різницю звертає увагу Вікторія Демченко, підприємниця та членкиня Спілки ювелірів України, у коментарі OBOZ.UA.

За її підходом, під час оцінювання відповідальності прикраси потрібно розділяти три питання: з чого виготовлено виріб, звідки походять матеріали та якими доказами підтверджуються заяви бренду.

У лютому 2026 року в журналі Heritage and Sustainable Development, що індексується у Scopus, вийшла її стаття Sustainable consumption and supply chain transparency in emerging jewelry brands. Дослідження охопило п'ять ювелірних брендів і 200 споживачів у США. Серед важливих для учасників характеристик були безконфліктне походження діамантів, перероблені метали та цифрова простежуваність. Авторка також виявила зв'язок цифрової прозорості з довірою споживачів, а розкриття етичних практик — із готовністю платити більше.

Демченко звертає увагу, що документи можуть підтверджувати різні характеристики прикраси. Наприклад, сертифікат на діамант засвідчує його гемологічні параметри, але не обов'язково всю історію постачання. Цифровий паспорт збирає інформацію про виріб в одному місці, проте її достовірність залежить від джерел.

Тому покупцеві варто з'ясувати у виробника, яку саме категорію вторинного золота використали, чи має компанія підтвердження від постачальника та що саме засвідчують ці документи.

Один сертифікат не обов'язково підтверджує всі характеристики прикраси. Документ про склад металу, відомості про його походження та підтвердження відповідності постачальника певним вимогам — це різні речі.

Позначка recycled свідчить про використання вторинного матеріалу, але сама по собі не розкриває його історії. Тому головне запитання до виробника — не лише чи перероблене золото використали, а й чим він може підтвердити свої слова.