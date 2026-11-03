Продажі нових авто в Україні за рік впали на 37%: які марки найчастіше купували у жовтні

У жовтні 2026 року українці придбали 4,9 тис. нових легкових автомобілів. Це лише на 0,4% більше, ніж у вересні, але на 37% менше порівняно з жовтнем минулого року. Про це повідомляє «Укравтопром».
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Найпопулярнішою маркою на українському ринку знову стала Toyota — за місяць продали 693 такі автомобілі. Друге місце посіла Skoda із результатом 569 машин, третє — Volkswagen, яких зареєстрували 470.
До десятки лідерів також увійшли:
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Renault — 296 автомобілів;
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Hyundai — 227;
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BYD — 218;
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Suzuki — 201;
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Mazda — 189;
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BMW — 187;
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Mercedes-Benz — 153.
Водночас найпопулярнішою окремою моделлю жовтня вперше став кросовер Skoda Kodiaq.
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Загалом за січень-жовтень 2026 року в Україні придбали 53,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 12% менше, ніж за десять місяців минулого року.
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